В Польше арестовали еще одного фигуранта дела экс-главы "Укравтодора" Новака

По данным следствия, бывший глава "Укравтодора" Славомир Новак пообещал Александру Д. выбрать компанию, которую он представлял, для участия в ремонте дорог в Украине, а фирма, в свою очередь, должна была перечислить Новаку 10% от контракта на €1,65 млн. Александр Д. арестован в Польше на три месяца.

В Польше арестован Александр Д., который был задержан как четвертый фигурант дела бывшего главы "Укравтодора" Славомира Новака. Об этом 6 августа агентству PAP сообщили в прокуратуре.

Александр Д. представляет польскую компанию, занимающуюся инфраструктурными проектами. Ему были выдвинуты обвинения в предложении 700 тыс. злотых неправомерной выгоды Новаку. Задержанному грозит 12 лет тюрьмы, отметило агентство.

Спикер окружной прокуратуры Варшавы Александра Скшиняж сказала, что согласно материалам следствия, он пообещал незаконно повлиять на выбор "Укравтодором" предложения компании, которую представлял Александр Д. Предложение, по ее словам, касалось подготовки проектной документации и надзора за работами при ремонте дороги в Украине.

За это Александр Д. пообещал Новаку 10% от суммы контракта в €1,65 млн и должен был ее перечислить как оплату фиктивных консультационных услуг компании, зарегистрированной на Кипре, по рекомендации экс-главы "Укравтодора".

Компания Александра Д. получила контракт в Украине, но не приступила к его выполнению и не успела перечислить средства на счета кипрской фирмы.

Александра Д. отправили под арест на три месяца.

Новака и еще двух человек задержали 20 июля 2020 года в Польше по подозрению в коррупционных преступлениях. По версии следствия, деятельность организованной преступной группы носила трансграничный характер. Александра Д. задержали по этому делу четвертым, отмечает PAP.

Прокуратура в Варшаве предъявила Новаку обвинение в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и получении имущественных выгод. В прокуратуре рассказали, что в результате махинаций Новак получил более 1,3 млн злотых (около 9,2 млн грн).

По словам и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука, Новака подозревают в том, что он брал взятки с компаний за продление сроков ремонта или строительства дорог в Украине и решение проблем со штрафными санкциями.

22 июля Новак был арестован на три месяца. Также, по информации Polsat News, на три месяца был арестован предприниматель из Гданьска Яцек П., а к Дариушу С., бывшему главе JW GROM, суд применил условный арест.

В САП сообщали, что по делу Новака подозрения предъявлены ему и еще пятерым людям: двум гражданам Польши; гражданке Украины, бывшему советнику Новака; иностранному гражданину, представителю одной из компаний – участниц тендеров "Укравтодора"; бенефициару группы компаний, занимающихся в Украине дорожным хозяйством.

Экс-министр транспорта Польши Новак стал и.о. главы "Укравтодора" в октябре 2016-го. Тогда же он получил украинское гражданство. В сентябре 2019 года Новак подал в отставку.