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Экс-главе "Укравтодора" Новаку в Польше предъявили подозрение в нарушении законов Украины – НАБУ

Бывшего и.о. главы "Укравтодора" Славомира Новака в Украине подозревают в получении неправомерной выгоды на сумму более €270 млн, отметили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

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В НАБУ сообщили, что дело в отношении Новака расследуется с сентября 2019 года
В НАБУ сообщили, что дело в отношении Новака расследуется с сентября 2019 года
Фото: НАБУ / Facebook

21 июля в Польше бывшему и.о. главы "Укравтодора" Славомиру Новаку объявлено подозрение в нарушении закона в Украине. Об этом проинформировало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"Центральное антикоррупционное бюро (Польша) по поручению НАБУ и САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины. – "ГОРДОН") в рамках совместной следственной группы сообщили бывшему и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

В данной статье УК речь идет о принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом.

В бюро отметили, что расследование в отношении Новака детективы ведомства проводят с сентября 2019 года. Международная следственная группа была создана в ноябре.

"НАБУ и САП зафиксировали три эпизода, которые могут свидетельствовать о возможном получении бывшим руководителем "Укравтодора" неправомерной выгоды. Все эти случаи связаны с принятием решений об использовании средств, предоставленных международными финансовыми организациями в виде кредитов на ремонт украинских дорог. Общая сумма кредитных средств, которые преступная группа использовала как повод для получения неправомерной выгоды от компаний в сфере дорожного хозяйства, превышает €270 млн", – объяснили в антикоррупционном ведомстве.

Новака и еще двух человек задержали 20 июля в Польше по подозрению в коррупционных преступлениях. По версии следствия, деятельность организованной преступной группы носила трансграничный характер.

Прокуратура в Варшаве предъявила Новаку обвинение в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и получении имущественных выгод. В прокуратуре рассказали, что в результате махинаций Новак получил более 1,3 млн злотых (около 9,2 млн грн).

По словам и.о. руководителя САП Максима Грищука, Новака подозревают в том, что он брал взятки с компаний за продление сроков ремонта или строительства дорог в Украине и решение проблем со штрафными санкциями.

Экс-министр транспорта Польши Новак стал и.о. главы "Укравтодора" в октябре 2016-го. Тогда же он получил украинское гражданство. В сентябре 2019 года Новак подал в отставку.

Теги: Украина, Польша, коррупция, Укравтодор, антикоррупционное бюро, расследование, НАБУ, подозрение, САП
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