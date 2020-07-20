Дело Новака. Проводится 50 обысков, четыре человека привлекли к ответственности

По делу бывшего и. о. главы "Укравтодора" Славомира Новака провели 50 обысков в Киеве, Львове и на территории Польши. Об этом сообщил на брифинге 20 июля директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Дальнейшие шаги – это избрание меры касательно тех лиц, которые отрабатываются на причастность к этим преступлениям. А также блокирование и арест денежных средств и активов этих лиц", – отметил он.
20 июля в польском Гданьске задержали бывшего и.о. главы "Укравтодора" Славомира Новака и еще двух человек по подозрению в коррупционных преступлениях. По версии следствия, деятельность организованной преступной группы носила трансграничный характер.
Все трое подозреваемых доставлены в прокуратуру Варшавы, где им должны предъявить обвинение. Агентство РАР отметило, что Новаку выдвинули шесть обвинений, они касаются периода, когда он руководил "Укравтодором".
По словам и.о. руководителя САП Максим Грищук, Новака подозревают в том, что он брал взятки с компаний для продление сроков ремонта или строительства дорог в Украине и решение проблем со штрафными санкциями.
Экс-министр транспорта Польши Новак стал и.о. главы "Укравтодора" в октябре 2016-го. Тогда же он получил украинское гражданство. В сентябре 2019 года Новак подал в отставку.