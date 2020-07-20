ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Дело Новака. Проводится 50 обысков, четыре человека привлекли к ответственности

По делу о взяточничестве бывшего и. о. главы "Укравтодора" Славомира Новака в дальнейшем планируется избрать меру пресечения всем задержанным и заблокировать и арестовать и средства.

20 июля в польском Гданьске задержали бывшего и.о. главы "Укравтодора" Славомира Новака
20 июля в польском Гданьске задержали бывшего и.о. главы "Укравтодора" Славомира Новака 
Фото: Славомір Новак / Facebook

По делу бывшего и. о. главы "Укравтодора" Славомира Новака провели 50 обысков в Киеве, Львове и на территории Польши. Об этом сообщил на брифинге 20 июля директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Дальнейшие шаги – это избрание меры касательно тех лиц, которые отрабатываются на причастность к этим преступлениям. А также блокирование и арест денежных средств и активов этих лиц", – отметил он.

20 июля в польском Гданьске задержали бывшего и.о. главы "Укравтодора" Славомира Новака и еще двух человек по подозрению в коррупционных преступлениях. По версии следствия, деятельность организованной преступной группы носила трансграничный характер.

Все трое подозреваемых доставлены в прокуратуру Варшавы, где им должны предъявить обвинение. Агентство РАР отметило, что Новаку выдвинули шесть обвинений, они касаются периода, когда он руководил "Укравтодором".

По словам и.о. руководителя САП Максим Грищук, Новака подозревают в том, что он брал взятки с компаний для продление сроков ремонта или строительства дорог в Украине и решение проблем со штрафными санкциями.

Экс-министр транспорта Польши Новак стал и.о. главы "Укравтодора" в октябре 2016-го. Тогда же он получил украинское гражданство. В сентябре 2019 года Новак подал в отставку

Теги: Украина, Польша, арест, Укравтодор, взятка, задержание, Славомир Новак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Ну такое". Пресс-секретарь Зеленского рассказала о своем бойфренде
  "Ну такое". Пресс-секретарь Зеленского рассказала о своем бойфренде
  Дорн спел для Spotify трек "Северное сияние" на английском
  Дорн спел для Spotify трек "Северное сияние" на английском
Вслед за Мейхер участницей "Танцев со звездами" стала еще одна экс-солистка "ВИА Гры"
Вслед за Мейхер участницей "Танцев со звездами" стала еще одна экс-солистка "ВИА Гры"
  Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
  Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
Букингемский дворец обнародовал свадебные снимки принцессы Беатрис. Фото
Букингемский дворец обнародовал свадебные снимки принцессы Беатрис. Фото
  "Я чуть не убил свою дочь". Уэст расплакался перед избирателями в Южной Каролине
  "Я чуть не убил свою дочь". Уэст расплакался перед избирателями в Южной Каролине
  Kazka, Кароль, Билык, Повалий, Витер. В Витебске состоялся "День Украины". Видео
  Kazka, Кароль, Билык, Повалий, Витер. В Витебске состоялся "День Украины". Видео
Деми Мур показала, как гримеры превращают ее в платиновую блондинку
Деми Мур показала, как гримеры превращают ее в платиновую блондинку
"Лицом к лицу". Королева Великобритании с мечом в руках посвятила 100-летнего Томаса Мура в рыцари. Фото
"Лицом к лицу". Королева Великобритании с мечом в руках посвятила 100-летнего Томаса Мура в рыцари. Фото
  Добкин рассказал, почему хочет, чтобы его сын отслужил в армии. Сын – против
  Добкин рассказал, почему хочет, чтобы его сын отслужил в армии. Сын – против
"Сплю ногами вверх". Девушка Остапчука рассказала интересные факты о себе
"Сплю ногами вверх". Девушка Остапчука рассказала интересные факты о себе
Беременная звезда сериала "Однажды под Полтавой" Саливанчук обнародовала фото с венчания
Беременная звезда сериала "Однажды под Полтавой" Саливанчук обнародовала фото с венчания
71-летний Леонтьев обнародовал фото с американской моделью
71-летний Леонтьев обнародовал фото с американской моделью
"У меня ломка по ним в Америке", "Только полиции не хватает". Мозговая показала "наркотики"
"У меня ломка по ним в Америке", "Только полиции не хватает". Мозговая показала "наркотики"
"Унылые коридоры можно использовать для съемки фильма "Сталкер". Кухар показала, как выглядит Киевское хореографическое училище
"Унылые коридоры можно использовать для съемки фильма "Сталкер". Кухар показала, как выглядит Киевское хореографическое училище
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
71-летний Леонтьев обнародовал фото с американской моделью
71-летний Леонтьев обнародовал фото с американской моделью
Деми Мур показала, как гримеры превращают ее в платиновую блондинку
Деми Мур показала, как гримеры превращают ее в платиновую блондинку
"Лицом к лицу". Королева Великобритании с мечом в руках посвятила 100-летнего Томаса Мура в рыцари. Фото
"Лицом к лицу". Королева Великобритании с мечом в руках посвятила 100-летнего Томаса Мура в рыцари. Фото
  Добкин рассказал, почему хочет, чтобы его сын отслужил в армии. Сын – против
Добкин рассказал, почему хочет, чтобы его сын отслужил в армии. Сын – против
Беременная звезда сериала "Однажды под Полтавой" Саливанчук обнародовала фото с венчания
Беременная звезда сериала "Однажды под Полтавой" Саливанчук обнародовала фото с венчания
"У меня ломка по ним в Америке", "Только полиции не хватает". Мозговая показала "наркотики"
"У меня ломка по ним в Америке", "Только полиции не хватает". Мозговая показала "наркотики"
Бывшие супруги Шоптенко и Дикусар позировали вместе на юбилее "Світського життя". Фото
Бывшие супруги Шоптенко и Дикусар позировали вместе на юбилее "Світського життя". Фото
"Сплю ногами вверх". Девушка Остапчука рассказала интересные факты о себе
"Сплю ногами вверх". Девушка Остапчука рассказала интересные факты о себе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS