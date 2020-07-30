НАБУ и САП предъявили шестое подозрение в деле бывшего главы "Укравтодора"

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщили о вручении шестого подозрения по делу бывшего главы "Укравтодора" Славомиру Новаку. Об этом рассказали в пресс-службе НАБУ 30 июля.
В сообщении сказано, что бенефициар группы компаний, занимающихся в Украине дорожным хозяйством, предоставил Новаку неправомерную выгоду и легализировал ее в Польше.
В НАБУ не назвали имени и фамилии подозреваемого. Какую именно выгоду предоставил Новаку шестой подозреваемый не уточняется.
"Общее количество участников преступления достигла шести человек", – добавили в НАБУ.
Кроме этого подозрения НАБУ в рамках этого дела объявила о подозрении еще пяти лицам. А именно:
НАБУ и САП зафиксировали три эпизода, свидетельствующие о возможном получении Новаком неправомерной выгоды.
"Все эти случаи связаны с принятием решений об использовании средств, предоставленных международными финансовыми организациями в виде кредитов на ремонт украинских дорог", – подытожили в пресс-службе ведомства.
Суд Варшавы взял под стражу на три месяцаэкс-главу "Укравтодора" и двух его сообщников – граждан Польши. По информации Polsat News, Новака и предпринимателя из Гданьска Яцека П. арестовали на три месяца. Условный арест наложили на Дариуша С., бывшего главу JW GROM.
Новака и еще двух человек задержали 20 июля в Польше по подозрению в коррупционных преступлениях. По версии следствия, деятельность организованной преступной группы носила трансграничный характер.
Прокуратура в Варшаве предъявила Новаку обвинение в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и получении имущественных выгод. В прокуратуре рассказали, что в результате махинаций Новак получил более 1,3 млн злотых (около 9,2 млн грн).
По словам и.о. руководителя САП Максима Грищука, Новака подозревают в том, что он брал взятки с компаний за продление сроков ремонта или строительства дорог в Украине и решение проблем со штрафными санкциями.
Экс-министр транспорта Польши Новак стал и.о. главы "Укравтодора" в октябре 2016-го. Тогда же он получил украинское гражданство. В сентябре 2019 года Новак подал в отставку.