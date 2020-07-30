НАБУ и САП предъявили шестое подозрение в деле бывшего главы "Укравтодора"

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили о подозрении бенефициару группы компаний, занимающихся дорожным хозяйством в Украине. По данным ведомства, подозреваемый предоставлял неправомерную выгоду бывшему главе "Укравтодора" Славомиру Новаку.

В рамках этого дела Славомира Новака объявлено о подозрении уже шести лицам Фото: EPA

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщили о вручении шестого подозрения по делу бывшего главы "Укравтодора" Славомиру Новаку. Об этом рассказали в пресс-службе НАБУ 30 июля.

В сообщении сказано, что бенефициар группы компаний, занимающихся в Украине дорожным хозяйством, предоставил Новаку неправомерную выгоду и легализировал ее в Польше.

В НАБУ не назвали имени и фамилии подозреваемого. Какую именно выгоду предоставил Новаку шестой подозреваемый не уточняется.

"Общее количество участников преступления достигла шести человек", – добавили в НАБУ.

Кроме этого подозрения НАБУ в рамках этого дела объявила о подозрении еще пяти лицам. А именно:

бывшему и.о. главе "Укравтодора" Славомиру Новаку;

двум гражданам Польши;

иностранному гражданину, представителю одной из компаний-участниц тендеров "Укравтодора";

гражданке Украины, бывшему советнику и.о. главы Укравтодора,.

НАБУ и САП зафиксировали три эпизода, свидетельствующие о возможном получении Новаком неправомерной выгоды.

"Все эти случаи связаны с принятием решений об использовании средств, предоставленных международными финансовыми организациями в виде кредитов на ремонт украинских дорог", – подытожили в пресс-службе ведомства.

Суд Варшавы взял под стражу на три месяцаэкс-главу "Укравтодора" и двух его сообщников – граждан Польши. По информации Polsat News, Новака и предпринимателя из Гданьска Яцека П. арестовали на три месяца. Условный арест наложили на Дариуша С., бывшего главу JW GROM.