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В Польше арестовали трех фигурантов дела экс-главы "Укравтодора" Новака

Польское антикоррупционное бюро сообщило, что фигуранты дела платили экс-главе "Укравтодора" Славомиру Новаку за получение должностей. Речь идет о периоде, когда Новак работал руководителем канцелярии премьер-министра Польши.

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Новак работал директором политического кабинета премьера Польши в 2007 2009 годах
Новак работал директором политического кабинета премьера Польши в 2007–2009 годах
Фото: Славомір Новак / Facebook

Польское Центральное антикоррупционное бюро 29 сентября сообщило о задержании трех человек по делу экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака.

Среди задержанных – директор польского топливно-энергетического концерна Дариуш К. и бывший  член правления энергетических компаний Войцех Т.

Задержанные платили Новаку в обмен на его благосклонность, благодаря которой они получили должности, которые сейчас занимают, сообщил в комментарии Polskie Radio представитель бюро Станислав Жарин.

"Эти коррупционные действия происходили тогда, когда Славомир Н. был директором политического кабинета премьера Польши (руководитель канцелярии премьер-министра. – "ГОРДОН")", – сказал представитель бюро.

Новак работал директором политического кабинета премьера Польши в 2007–2009 годах.

Новака и еще двух человек задержали 20 июля в Польше по подозрению в коррупционных преступлениях. По версии следствия, деятельность организованной преступной группы носила трансграничный характер. В начале августа задержали еще одного фигуранта дела. Расследование проводят правоохранительные органы Украины и Польши. 

Прокуратура в Варшаве предъявила Новаку обвинение в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и получении имущественных выгод. В прокуратуре рассказали, что в результате махинаций в 2016–2019 годах Новак получил более 1,3 млн злотых (около $346 тыс.).

По словам и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука, Новака подозревают в том, что он брал взятки с компаний за продление сроков ремонта или строительства дорог в Украине и решение проблем со штрафными санкциями.

22 июля Новак был арестован на три месяца. Также, по информации Polsat News, на три месяца были арестованы предприниматель из Гданьска Яцек П. и представитель польской компании Александр Д., а к Дариушу С., бывшему руководителю воинского подразделения Grom, суд применил условный арест.

Всего, по данным Национального антикоррупционного бюро Украины, в деле фигурирует шесть человек, включая Новака, всем им сообщили о подозрении.

Экс-министр транспорта Польши Новак стал и.о. главы "Укравтодора" в октябре 2016-го. Тогда же он получил украинское гражданство. В сентябре 2019 года Новак подал в отставку.

Теги: Польша, коррупция, Укравтодор, Славомир Новак, премьер-министр
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