Польский суд отказался освободить под залог экс-главу "Укравтодора"

20 июля в Польше по подозрению в коррупции задержали экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака. Его арестовали на три месяца, ходатайство об освобождении под залог отклонено.

Новак стал и.о. главы "Укравтодора" в октябре 2016-го, в 2019 году он подал в отставку Фото: Славомір Новак / Facebook

Польский суд отклонил просьбу выпустить бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака под залог. Об этом написал в Twitter адвокат Новака Антони Кания-Синявский.

"Арест сохранен. В качестве защиты продолжаем действовать с удвоенной силой", – отметил адвокат.

Новака и еще двух человек задержали 20 июля 2020 года в Польше по подозрению в коррупционных преступлениях. По версии следствия, деятельность организованной преступной группы носила трансграничный характер. Александра Д. задержали по этому делу четвертым, отмечает PAP.

Прокуратура в Варшаве предъявила Новаку обвинение в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и получении имущественных выгод. В прокуратуре рассказали, что в результате махинаций Новак получил более 1,3 млн злотых (около 9,2 млн грн).

По словам и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука, Новака подозревают в том, что он брал взятки с компаний за продление сроков ремонта или строительства дорог в Украине и решение проблем со штрафными санкциями.

22 июля Новак был арестован на три месяца. Также, по информации Polsat News, на три месяца был арестован предприниматель из Гданьска Яцек П., а к Дариушу С., бывшему руководителю воинской части Grom, суд применил условный арест.

В САП сообщали, что по делу Новака подозрения предъявлены ему и еще пятерым людям: двум гражданам Польши; гражданке Украины, бывшему советнику Новака; иностранному гражданину, представителю одной из компаний – участниц тендеров "Укравтодора"; бенефициару группы компаний, занимающихся в Украине дорожным хозяйством.

Экс-министр транспорта Польши Новак стал и.о. главы "Укравтодора" в октябре 2016-го. Тогда же он получил украинское гражданство. В сентябре 2019 года Новак подал в отставку.