Шмыгаль рассказал об активизации переговоров со Всемирным банком и ЕБРР

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя сотрудничество с Международным валютным фондом, Европейским банком реконструкции и развития и другими кредиторами Украины, заявил, что у правительства оптимистичные ожидания относительно завершения 2020 года.

Шмыгаль: От МВФ ожидаем ближайшие дни объявления того, как мы движемся Фото: kmu.gov.ua

Украина ожидает в ближайшие дни объявления даты миссии Международного валютного фонда. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью "Украинской правде", которое опубликовано 10 декабря.

Он подчеркнул, что у правительства "достаточно оптимистичные ожидания относительно завершения этого года".

"Мы ожидаем назначения миссии в этом году, мы ожидаем звонки от Европейского союза в этом году, ожидаем поддержку Всемирного банка, сейчас активизировалась наша работа с ЕБРР и с Европейским инвестиционным банком", – сказал Шмыгаль.

По его словам, в ближайшее время Украина подпишет ряд сделок.

"И фактически от МВФ ожидаем ближайшие дни объявления того, как мы движемся, объявления даты миссии и, соответственно, продолжения работы. Это, конечно, поможет нам в привлечении так называемых коротких заимствований до момента получения основной суммы кредита", – отметил премьер-министр.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня этого года. По ней предполагается выделить Украине $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Украина ожидала получение еще двух траншей по $700 до конца года, но этого не произошло. Всего, по его словам, до конца года в бюджете страны не хватает $3 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. "Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснял он.

Первый замглавы Национального банка Екатерина Рожкова говорила в конце ноября, что очередной транш от МВФ получить до конца 2020-го Украина не успеет.

"У МВФ есть процедуры: сколько времени занимает пересмотр, сколько времени готовятся документы, когда они подаются на рассмотрение совета директоров, и только после этого происходит выделение средств. Учитывая то, что сейчас уже почти 1 декабря, что 25 декабря начинаются рождественские праздники в Европе, а потом новогодние праздники, мы физически не успеваем завершить эту процедуру получением денег в этом году", – объясняла она.