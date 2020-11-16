ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

"Укрпошта" получит от ЕБРР €63 млн. Их потратят на мобильные отделения и сортировочные центры

Европейский банк реконструкции и развития готов предоставить "Укрпошті" кредит на закупку и оснащение около 1900 передвижных почтовых отделений. Деньги выделят тремя траншами.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Смелянский хочет привлечь для "Укрпошти" суммарно около &euro;100 млн
Смелянский хочет привлечь для "Укрпошти" суммарно около €100 млн
Фото: Укрпошта / Facebook

"Укрпошта" подписала соглашение на выделение кредита в размере €63 млн от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины сегодня, 16 ноября.

Деньги компания собирается потратить на закупку и внутреннее оснащение около 1900 автомобилей передвижных почтовых отделений и строительство трех современных автоматизированных сортировочных центров.

"Реформирование сети сельских отделений и введение до 1900 современных передвижных отделений уже в ближайшем будущем позволит покрыть 100% населенных пунктов и удобно доставлять посылки даже в самые отдаленные уголки нашей страны", – сообщили в министерстве.

Управляющий директор ЕБРР по странам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне приветствовал стремление "Укрпошти" к кардинальной трансформации, которая позволит 15 миллионам жителей сельской местности воспользоваться "быстрыми, удобными и надежными почтовыми, логистическими, торговыми и финансовыми услугами", сказано в сообщении Мининфраструктуры.

ЕБРР выделит деньги тремя траншами. Последний транш в размере €10 млн "Укрпошта" получит только после выполнения ключевых условий по результатам предоставления первых двух траншей.

Генеральний директор "Укрпошти" Игорь Смелянский поделился планами привлечь в рамках стратегии модернизации около €100 млн для строительства восьми автоматизированных сортировочных хабов, 62 региональных депо и пополнения автопарка. По его словам, это будут как кредиты от ЕБРР и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), так и собственные инвестиции "Укрпошти".

"Строительство сортировочной инфраструктуры профинансирует ЕИБ кредитом в размере €30 млн. Новые объекты будут построены в соответствии с требованиями BREEAM – передовой мировой методологии оценки экологической эффективности проектов генерального планирования, инфраструктуры и зданий", – рассказали в министерстве.

Украина заняла 30-е место в рейтинге Всемирного почтового союза по индексу почтового развития благодаря работе "Укрпошти".

"Укрпошта" в апреле этого года подписала договор с "Укрладой" и банком ПУМБ на покупку 500 новых авто на условиях финансового лизинга для передвижных отделений. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий говорил, что "Укрпошта" получила автомобили Fiat Doblo Maxі со всем необходимым дооборудованием и трехлетним техническим обслуживанием с 20-процентной скидкой на базовую модель по сравнению с розничной ценой.

Теги: автомобили, инвестиции, реформы, ЕБРР, ЕИБ, кредиты, транш, Укрпошта, Владислав Криклий, Мининфраструктуры, Игорь Смелянский, инфраструктура, Маттео Патроне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
На канате с обнаженными ягодицами. Дорофеева назвала дату премьеры дебютного клипа. Видео
На канате с обнаженными ягодицами. Дорофеева назвала дату премьеры дебютного клипа. Видео
Сын Тодоренко сломал руку
Сын Тодоренко сломал руку
Свитолина рассказала о своей мечте
Свитолина рассказала о своей мечте
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
"Хочу вернуться к нормальной жизни". Заразившийся коронавирусом Анатолий Анатолич рассказал о самочувствии
"Хочу вернуться к нормальной жизни". Заразившийся коронавирусом Анатолий Анатолич рассказал о самочувствии
Актер "Квартал 95" предположил, почему в свой день рождения не получил поздравления от Зеленского
Актер "Квартал 95" предположил, почему в свой день рождения не получил поздравления от Зеленского
Галкин удивил подписчиков фактом из семейной жизни с Пугачевой
Галкин удивил подписчиков фактом из семейной жизни с Пугачевой
Украинская Instagram-блогер Покрещук, увеличившая себе скулы, нарастила цветные пряди
Украинская Instagram-блогер Покрещук, увеличившая себе скулы, нарастила цветные пряди
"Есть какая-то зависть". Кошевой прокомментировал заявление дочери о школьном буллинге
"Есть какая-то зависть". Кошевой прокомментировал заявление дочери о школьном буллинге
Ляшко показал шестимесячного сына на прогулке
Ляшко показал шестимесячного сына на прогулке
Орбакайте показала мужа и дочь на снимке-ребусе
Орбакайте показала мужа и дочь на снимке-ребусе
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
"Внутри оказалось много людей. Воздух был спертым". Федишин рассказала, где могла заразиться коронавирусом
"Внутри оказалось много людей. Воздух был спертым". Федишин рассказала, где могла заразиться коронавирусом
56-летняя режиссер Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
56-летняя режиссер Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
Лещенко пожаловался на тяжелое финансовое положение российских артистов
Лещенко пожаловался на тяжелое финансовое положение российских артистов
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Теперь у нас две недвижимости". Добрынин и Квиткова показали свой новый дом в Киеве
"Теперь у нас две недвижимости". Добрынин и Квиткова показали свой новый дом в Киеве
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
"Апокалипсис так близко". Loboda в мини рассказала о своих страхах
"Апокалипсис так близко". Loboda в мини рассказала о своих страхах
Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы
Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы
56-летняя режиссер Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
56-летняя режиссер Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
Ляшко показал шестимесячного сына на прогулке
Ляшко показал шестимесячного сына на прогулке
"Не перелом". Жена Ямы рассказала о травме, которую он получил во время четвертьфинала "Танцев со звездами"
"Не перелом". Жена Ямы рассказала о травме, которую он получил во время четвертьфинала "Танцев со звездами"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS