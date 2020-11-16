"Укрпошта" получит от ЕБРР €63 млн. Их потратят на мобильные отделения и сортировочные центры

Европейский банк реконструкции и развития готов предоставить "Укрпошті" кредит на закупку и оснащение около 1900 передвижных почтовых отделений. Деньги выделят тремя траншами.

"Укрпошта" подписала соглашение на выделение кредита в размере €63 млн от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины сегодня, 16 ноября.

Деньги компания собирается потратить на закупку и внутреннее оснащение около 1900 автомобилей передвижных почтовых отделений и строительство трех современных автоматизированных сортировочных центров.

"Реформирование сети сельских отделений и введение до 1900 современных передвижных отделений уже в ближайшем будущем позволит покрыть 100% населенных пунктов и удобно доставлять посылки даже в самые отдаленные уголки нашей страны", – сообщили в министерстве.

Управляющий директор ЕБРР по странам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне приветствовал стремление "Укрпошти" к кардинальной трансформации, которая позволит 15 миллионам жителей сельской местности воспользоваться "быстрыми, удобными и надежными почтовыми, логистическими, торговыми и финансовыми услугами", сказано в сообщении Мининфраструктуры.

ЕБРР выделит деньги тремя траншами. Последний транш в размере €10 млн "Укрпошта" получит только после выполнения ключевых условий по результатам предоставления первых двух траншей.

Генеральний директор "Укрпошти" Игорь Смелянский поделился планами привлечь в рамках стратегии модернизации около €100 млн для строительства восьми автоматизированных сортировочных хабов, 62 региональных депо и пополнения автопарка. По его словам, это будут как кредиты от ЕБРР и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), так и собственные инвестиции "Укрпошти".

"Строительство сортировочной инфраструктуры профинансирует ЕИБ кредитом в размере €30 млн. Новые объекты будут построены в соответствии с требованиями BREEAM – передовой мировой методологии оценки экологической эффективности проектов генерального планирования, инфраструктуры и зданий", – рассказали в министерстве.

Украина заняла 30-е место в рейтинге Всемирного почтового союза по индексу почтового развития благодаря работе "Укрпошти".

"Укрпошта" в апреле этого года подписала договор с "Укрладой" и банком ПУМБ на покупку 500 новых авто на условиях финансового лизинга для передвижных отделений. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий говорил, что "Укрпошта" получила автомобили Fiat Doblo Maxі со всем необходимым дооборудованием и трехлетним техническим обслуживанием с 20-процентной скидкой на базовую модель по сравнению с розничной ценой.