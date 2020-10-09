"Укрпошта" начала принимать электронные документы в "Дії"

С помощью документов в "Дії" можно получить в "Укрпошті" все внутренние и международные отправления, письма без наложенного платежа или с наложенным платежом на сумму до 5000 грн.

Верификация клиента на "Укрпоште" будет проходить путем считывания цифрового штрихкода, который генерирует "Дія" Фото: Укрпошта / Facebook

С 9 октября украинцы в отделениях "Укрпошти" смогут использовать приложение "Дія" для предъявления электронных версий своих документов при получении посылок. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, предъявление клиентами цифровых документов через приложение "Дія" будет осуществляться во всех компьютеризированных отделениях "Укрпошти". С их помощью можно получить все внутренние и международные отправления, письма без наложенного платежа или с наложенным платежом на сумму до 5000 грн. Со следующего года в планах "Укрпошти" убрать и это ограничение.

Верификация клиента происходит за считанные секунды – путем считывания индивидуального цифрового штрихкода, который генерирует приложение "Дія" для каждого электронного документа пользователя.

Мобильное приложение "Дія" запустили в феврале. Изначально в нем были доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (корректно отображаются документы, выданные после 2014 года; если документы выданы раньше, скорее всего, их придется заменить).

В апреле в приложении "Дія" появились цифровые паспорта (заграничный биометрический и внутренний паспорта в виде ID-карты).

В октябре презентовали большое обновление приложения, оно пополнилось рядом новых цифровых документов (свидетельство о рождении ребенка, регистрация места жительства ребенка до 14 лет, актуальное место регистрации, справка внутренне перемещенного лица, индивидуальный налоговый номер плательщика НДС) и услуг.