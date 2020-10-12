"Укрпошта" в рейтинге Всемирного почтового союза обошла Норвегию и Катар – Криклий

Украина в 2020 году на семь строчек улучшила позиции в рейтинге Всемирного почтового союза по индексу почтового развития. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Украина заняла 30-е место в рейтинге Всемирного почтового союза по индексу почтового развития благодаря работе "Укрпошти". Об этом 12 октября сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, пишет пресс-служба Кабинета Министров Украины.

По сравнению с прошлогодним рейтингом национальный почтовый оператор улучшил свои позиции сразу на семь строчек.

"По результатам рейтинга мы обошли такие высокоразвитые страны, как Норвегия, Катар и Казахстан, которые вкладывают значительные государственные инвестиции в развитие своих национальных почт", – подчеркнул Криклий.

В рейтинге участвовало 170 стран. "Укрпошта" продемонстрировала лучший результат в группе государств с ВВП, близким к украинскому.

"Каждая из 170 стран мира оценивалась по показателям эффективности (от 0 до 100) по четырем аспектам почтового развития: надежность доставки, доступность доставки, портфель продуктов и инновационность. Индекс оценивает не только операционную сторону деятельности почтовых служб, но и стратегическую и социальную. В частности, это управление бизнес-портфелем и финансовая доступность", – сообщили в пресс-службе КМУ.

Интегрированный индекс развития почтовой связи стран определялся по специальной методике на основе анализа данных трекинг-базы о почтовых отправлениях 2020 года, официальной статистике о деятельности почтовых операторов и собственных исследований Всемирного почтового союза, отмечено в сообщении.

9 октября Министерство инфраструктуры Украины, Министерство цифровой трансформации и "Укрпошта" заключили меморандум о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации. Первым шагом к этому стала возможность использования приложения "Дія" для предъявления электронных версий своих документов при получении посылок.