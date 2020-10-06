"Не в этом году". Криклий рассказал, когда в Украине введут обязательный техосмотр

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что продвигать законопроект об обязательном техосмотре будет однозначно, но сначала следует убедиться, что у нас есть полная поддержка.

По словам Криклия, 2021 год является последним для введения техосмотра, согласно подписанным соглашениям с ЕС Фото: mtu.gov.ua

Министерство инфраструктуры Украины будет продвигать в правительстве законопроект об обязательном техосмотре личных автомобилей c 2022 года. Об этом в интервью LIGA.net заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Продвигать законопроект об этом будем однозначно, но сначала следует убедиться, что у нас есть полная на это поддержка. Сейчас законопроект согласован всеми, кроме Государственной регуляторной службы. Каждый раз, когда его поднимаем, все говорят: "Давайте не в этом году", – сообщил министр.

По его словам, 2021 год является последним для введения техосмотра, согласно подписанным соглашениям с ЕС.

"И это несколько пугает. Ведь [технический осмотр авто] – уже давно частный бизнес. Государство влияет минимально. В Украине уже около 650 таких субъектов", − заявил министр.