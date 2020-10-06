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"Не в этом году". Криклий рассказал, когда в Украине введут обязательный техосмотр

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что продвигать законопроект об обязательном техосмотре будет однозначно, но сначала следует убедиться, что у нас есть полная поддержка.

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По словам Криклия, 2021 год является последним для введения техосмотра, согласно подписанным соглашениям с ЕС
По словам Криклия, 2021 год является последним для введения техосмотра, согласно подписанным соглашениям с ЕС
Фото: mtu.gov.ua

Министерство инфраструктуры Украины будет продвигать в правительстве законопроект об обязательном техосмотре личных автомобилей c 2022 года. Об этом в интервью LIGA.net заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Продвигать законопроект об этом будем однозначно, но сначала следует убедиться, что у нас есть полная на это поддержка. Сейчас законопроект согласован всеми, кроме Государственной регуляторной службы. Каждый раз, когда его поднимаем, все говорят: "Давайте не в этом году", – сообщил министр.

По его словам, 2021 год является последним для введения техосмотра, согласно подписанным соглашениям с ЕС.

"И это несколько пугает. Ведь [технический осмотр авто] – уже давно частный бизнес. Государство влияет минимально. В Украине уже около 650 таких субъектов", − заявил министр.

Техосмотр в Украине обязателен для грузовых автомобилей, такси, автобусов и транспортных средств, которые перевозят опасные грузы, а также легковых авто, используемых в коммерческих целях. Для остальных автомобилей обязательный техосмотр отменили в 2011 году.

В мае 2019 года в Украине изменили процедуру прохождения техосмотра. Для прохождения техосмотра владельцы транспортных средств теперь получают самоклейную RFID-метку радиочастотной идентификации вместе с бумажным бланком с данными о результатах техосмотра. Ее нужно прикрепить к лобовому стеклу.

Теги: транспорт, Украина, Владислав Криклий
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