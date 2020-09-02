"Укрпошта" получила 100 млн грн от реализации непрофильных активов

Больше всего покупателей заинтересовала продажа здания в Военном проезде в Киеве – в этом аукционе зарегистрировалось 12 участников, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Средства, поступившие от реализации непрофильных активов, будут направлены на модернизацию "Укрпошти" Фото: depositphotos.com

На счета "Укрпошти" поступили первые 100 млн грн за продажу недвижимости, которая не используется в хозяйственной деятельности. Об этом 2 сентября заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего было проведено 22 успешных аукциона, в которых соревновалось 78 участников – в среднем 3,5 участника на каждый лот. Стоимость продажи лотов компании выросла в 1,7 раза – стартовая стоимость проданных объектов составляла 58 млн грн, а финальная – 100 млн грн.

Больше всего покупателей заинтересовала продажа здания в Военном проезде в Киеве – в этом аукционе зарегистрировалось 12 участников, а начальная цена лота выросла в три раза.

"В апреле мы начали процедуру продаж непрофильных активов предприятиями отрасли. "Укрпошта" первой присоединилась к этому процессу, 100 млн грн, которые поступили от реализации непрофильных активов на счета компании, будут направлены на модернизацию "Укрпошти". То, что стоимость проданных лотов в 1,7 раза превышает стартовую стоимость, свидетельствует о прозрачности и конкуренции в ходе аукционов", – отметил Криклий.

Он подчеркнул, что проданная недвижимость никак не использовалась национальным почтовым оператором.

"Мы и в дальнейшем продолжим избавляться от активов, не приносящих доход и требующих больших средств на содержание: объявляем новые аукционы и выставляем объекты на продажу. Ближайшие торги проведем 3–4 сентября, где лотами будут здания в Броварах, Одессе и в Затоке", – сказал генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский.