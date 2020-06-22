"Укрпошта" возобновляет международную доставку посылок

Почтовые отправления "Укрпошти" будут вылетать пять раз в неделю на рейсах Lufthansa и три раза в неделю на рейсах KLM.

"Укрпошта" продолжит чартерную программу с МАУ, чтобы обеспечить доставку в США Фото: depositphotos.com

"Укрпошта" начала доставку отправлений прямыми пассажирскими рейсами авиакомпаний. Об этом говорится на сайте почтового оператора.

В частности, авиакомпания Lufthansa доставляет отправления "Укрпошти" из Украины в Германию, а оттуда они будут направлены в страны Европы, Южной Америки, Южной и Юго-Восточной Азии, США, Китая, Японии.

Авиакомпания KLM доставляет посылки "Укрпошти" в Нидерланды, а оттуда – в Южно-Африканскую Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Новую Зеландию, Австралию, Колумбию, Перу, Панаму и другие страны.

Сейчас почтовые отправления будут вылетать пять раз в неделю на рейсах Lufthansa и три раза в неделю на рейсах KLM, отмечает "Укрпошта".

Кроме того, в пресс-службе добавили, что поскольку сейчас не заявлено восстановления прямых пассажирских рейсов из Киева в Нью-Йорк, "Укрпошта" планирует продолжать чартерную программу с "Международными авиалиниями Украины", чтобы обеспечить доставку в США. Всего в июне авиакомпания доставит в США посылки "Укрпошти" на семи прямых рейсов, выполняемых один-два раза в неделю.

До полного восстановления пассажирского авиасообщения "Укрпошта" продолжит использовать новую логистическую модель для доставки посылок в страны мира. За первые два месяца авиаограничений "Укрпошта" перевезла более 500 тонн товаров на более чем $40 млн.

В "Укрпошті" напоминают, что сотрудничают с Turkish Airlines, LOT, Silk Way, AirFrance, AirBaltic, Airlines, Brussels Airlines, Austrian Airlines, FlyDubai, Белавиа, SAS Airlines, Элерон. Кроме того, почтовый оператор будет использовать 10 транзитных хабов для перегрузки: Франкфурт, Варшава, Амстердам, Париж, Лондон, Баку, Дубай, Вена, Рига, Стамбул.

Карантин в Украине ввели 12 марта, а с 17 марта приостановили международное авиасообщение.