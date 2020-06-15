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"Укрпошта" получила грант правительства Японии для повышения доступности финансовых услуг в отдаленных населенных пунктах

Выделенные Японией средства "Укрпошта" направит на закупку POS-терминалов и их установку в отделениях в сельской местности с населением менее 3 тыс. человек, сообщает пресс-служба компании.

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"Укрпошта" получит грант в рамках программы Всемирного почтового союза
"Укрпошта" получит грант в рамках программы Всемирного почтового союза
Фото: depositphotos.com

"Укрпошта" получила грант министерства коммуникаций и внутренних дел Японии и японского Фонда по вопросам финансовой доступности. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что $80 тыс., выделенные в рамках программы Всемирного почтового союза, пойдут на повышение уровня доступности финансовых услуг в отдаленных населенных пунктах Украины.

В частности, данные средства предназначены на закупку POS-терминалов и их установку в отделениях в сельской местности с населением менее 3 тыс. человек. Это позволит осуществлять безналичные расчеты за потребленные товары и услуги в населенных пунктах, где отсутствуют банковские учреждения. Речь идет о приеме платежных карт для оплаты коммунальных услуг, почтовых переводов, операций снятия наличных и тому подобном.

"Уже не первый год "Укрпошта" борется за то, чтобы 15 млн украинцев в 27 тыс. небольших городов и сел имели доступ к современным финансовым услугам. Уже сейчас мы инвестируем в развитие инфраструктуры: закупаем авто, компьютеры, обновляем IT-системы, обучаем работников. Приятно, что правительство Японии оценило наши инициативы по распространению финансовой инклюзии в Украине и выразило им свою поддержку, выделив грант на приобретение POS-терминалов… Уже сегодня, очевидно, сформирован запрос общества о необходимости проведения кардинальных изменений в обеспечении равных прав и возможностей получения современных финансовых услуг гражданами, проживающими во всех населенных пунктах на всей территории Украины, а не только жителями крупных городов", – подчеркнул генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский.

Тендер на приобретение POS-терминалов компания планирует провести до конца этого года через систему ProZorro.

Теги: Украина, Япония, Укрпошта, финансы, Игорь Смелянский, инфраструктура
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