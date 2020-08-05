"Укрпошта" запускает передвижные отделения еще в шести областях

В каждом из 500 новых мобильных отделений "Укрпошти" будет работать три сотрудника – почтальон, водитель и начальник персонала отделения. На сегодня такие отделения есть в Черниговской области, где 130 авто обслуживают около 1500 населенных пунктов.

"Укрпошта" запускает 500 передвижных отделений в Киевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой областях и в Закарпатье, написал 5 августа министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Facebook после презентации новых автомобилей Fiat Doblo Maxi.

"Сейчас у "Укрпошти" более 11 тысяч отделений, такое покрытие не способен обеспечить ни один банк, аптека или магазин в Украине. Уже два года проект передвижных отделений успешно функционирует в Черниговской области. Там 130 современных авто обслуживают около 1500 населенных пунктов. Теперь таких отделений будет 630!" – написал Криклий.

Министр отметил, что передвижные отделения рассчитаны на жителей населенных пунктов с численностью до 2000 человек. С их помощью будут доступны все 100% услуг "Укрпошти".

"Подписка газет и журналов, доставка лекарств и товаров по каталогам, выплата пенсий, оплата коммунальных, почтовые переводы и, надеемся, после принятия соответствующих законодательных изменений – и финансовые услуги", – отметил глава Мининфраструктуры Украины.

График работы мобильных отделений будет зависеть от нужд людей, проживающих в селе.

"Например, в село с населением до 100 жителей авто будет заезжать раз в неделю, до 500 жителей – два раза в неделю, до 1200 жителей – три раза, более 1200 – четыре-пять раз. Также в селах и поселках с большей нагрузкой будет работать постоянный почтальон", – сообщил Криклий.

По информации министра, работники "Укрпошти" при переходе на мобильный формат будут зарабатывать в среднем на 70% больше.

"Значительно улучшаются условия труда, чтобы почтальоны не преодолевали большие маршруты с корреспонденцией, товарами или деньгами пешком или на велосипеде. Теперь для этого есть комфортное современное авто", – написал он.

Полностью проект передвижных отделений "Укрпошти" в министерстве обещают реализовать до конца 2021 года.

"Укрпошта" в апреле этого года подписала договор с "Укрлада" и банком ПУМБ на покупку 500 новых авто на условиях финансового лизинга для передвижных отделений. Криклий говорил, что "Укрпошта" получила автомобили Fiat Doblo Maxі со всем необходимым дооборудованием и трехлетним техническим обслуживанием с 20-процентной скидкой на базовую модель по сравнению с розничной ценой.

Тендер провели на сумму более 8,5 млн евро. ПУМБ предоставил лизинг на три года под 6% годовых в евро.