Камеры автофиксации вводят еще в двух областях и городах Украины

Камер будут контролировать соблюдение ПДД в автоматическом режиме. Отмечается, что Кропивницкий и Харьков станут вторым и третьим областными центрами после Киева, в которых заработают камеры автофиксации.

Камеры установят в следующих местах:

Кировоградская область:

Житомирская область:

Город Кропивницкий:

Город Харьков:

"Указанные места расположения камер автофиксации выбрали из-за большого количества выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП с тяжелыми последствиями", – пояснили в МВД.

Контекст:

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года. Вскоре МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД.

В сентябре 2020 года в МВД сообщили о внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых фантомных патрулей.

За первые пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%, заявлял тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В то же время, по информации сервиса открытых данных Opendatabot, за год работы автофиксация нарушений ПДД не снизила аварийность на дорогах Украины.