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Камеры автофиксации вводят еще в двух областях и городах Украины

МВД расширяет сеть камер автофиксации на дорогах Украины
МВД расширяет сеть камер автофиксации на дорогах Украины
Фото: МВС України / Telegram

С 12.00 понедельника 26 июля на автомобильных дорогах Житомирской и Кировоградской областей, а также в городах Кропивницком и Харькове заработают камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram.

Камер будут контролировать соблюдение ПДД в автоматическом режиме. Отмечается, что Кропивницкий и Харьков станут вторым и третьим областными центрами после Киева, в которых заработают камеры автофиксации.

Камеры установят в следующих местах:

Кировоградская область:

  • на 248 км + 169 автодороги М-05 в направлении Одессы (ограничение скорости 110 км/ч);
  • на 253 км + 462 автодороги М-05 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км/ч).
Житомирская область:
  • на 94 км + 461 автодороги М-06 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км/ч);
  • на 94 км + 686 автодороги М-06 в направлении Житомира (ограничение скорости 110 км/ч);
  • на 97 км + 297 автодороги М-06 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км/ч);
  • на 97 км + 627 автодороги М-06 в направлении Житомира (ограничение скорости 110 км/ч);
  • на 158 км + 305 (с. Березовка Житомирского р-на) автодороги М-06 в направлении Ровно (ограничение скорости 50 км/ч).

Город Кропивницкий:

  • улица Яновского, 65 в направлении улицы Ушакова (ограничение скорости 50 км/ч);
  • улица Холодноярская, 196 в направлении улицы Короленко (ограничение скорости 50 км/ч);
  • улица Полтавская, 40 в направлении улицы Дружбы Народов (ограничение скорости 50 км/ч).

Город Харьков:

  • проспект Московский, 118 в направлении улицы Соича (ограничение скорости 50 км/ч).

"Указанные места расположения камер автофиксации выбрали из-за большого количества выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП с тяжелыми последствиями", – пояснили в МВД.

Контекст:

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года. Вскоре МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД.

В сентябре 2020 года в МВД сообщили о внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых фантомных патрулей.

За первые пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%, заявлял тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В то же время, по информации сервиса открытых данных Opendatabot, за год работы автофиксация нарушений ПДД не снизила аварийность на дорогах Украины.

Теги: МВД, Харьков, автомобили, Житомирская область, Кировоградская область, ПДД, дороги, Кропивницкий, видеофиксация, камеры наблюдения, скорость, нарушение
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