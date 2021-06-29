Автофиксация нарушений ПДД не снизила аварийность на дорогах Украины – Opendatabot

"За год камеры для автофиксации ПДД зафиксировали 1 742 099 нарушений. Было выплачено 259 598 532 грн штрафов. Однако на аварийность это не повлияло. [...] Количество нарушений, зафиксированных камерами, за год снизилось. Если за первый месяц было 425 тыс. нарушений, то сейчас это число не превышает 112 тыс.", – говорится в сообщении.
Киев и Киевская область остаются абсолютными лидерами по числу ДТП, отметил Opendatabot.
"За 2020 год их было зафиксировано 53 874, тогда как в 2019-м – 53 134. То есть количество аварий возросло на 1,4%", – подчеркнули в сервисе открытых данных.
При этом констатируется снижение числа аварий с пострадавшими.
"Например, число ДТП с пострадавшими в Киеве уменьшилось на 3,5%, а с погибшими – почти на 11,6%. Правда, часть областей, в которых камеры установлены не были, имеют похожую динамику", – разъяснил Opendatabot.
Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня прошлого года.
Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД.
3 июня МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.
8 сентября в МВД сообщили о внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых фантомных патрулей.
За первые пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%, заявлял министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.