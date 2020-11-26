За пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30% – Аваков

До конца 2020 года в Украине установят 220 камер автофиксации нарушений правил дорожного движения, а в 2021 году – еще 300, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Система видеофиксации ПДД заработала в Украине в ночь на 1 июня Фото: mvs.gov.ua

Число постановлений о превышении скорости в Украине снизилось почти на 30% за время работы системы автофиксации нарушений ПДД. Об этом 25 ноября заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, пишет пресс-служба МВД.

"Имеем четкую тенденцию к уменьшению нарушений скоростного режима. Система работает", – сказал министр.

По его информации, до конца 2020 года в Украине установят 220 камер, а в 2021 году – еще 300 камер. В Украине установлено и работает 45 камер автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Инфографика: mvs.gov.ua

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня. Ее планировали запустить с 1 мая, но отложили из-за коронавирусной инфекции и связанного с этим карантина.

Сейчас камеры работают только в Киеве и Киевской области. Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД. Министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что количество пунктов автоматической фиксации будет увеличено до 700.

3 июня МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

8 сентября в МВД сообщили о внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых "фантомных патрулей".