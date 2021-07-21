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В МВД Украины объяснили, возвращается ли обязательный техосмотр автомобилей

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Смольянинов: Мы просто хотим дать право субъектам ОТК фиксировать процесс проверки на видеокамеру. Вот и все
Смольянинов: Мы просто хотим дать право субъектам ОТК фиксировать процесс проверки на видеокамеру. Вот и все
Фото: hsc.gov.ua

Изменения в порядок проведения техосмотра транспортных средств не касаются частных автомобилей, пояснил в комментарии изданию "ГОРДОН" первый заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Украины Юрий Смольянинов.

"Главный сервисный центр (ГСЦ) разрабатывает изменения в положение о порядке проведения осмотра технического состояния транспортных средств. Изменения касаются исключительно отношений между субъектами, проводящими такие проверки, и субъектами, их контролирующими, а именно Национальной полиции, которая проверяет техническое состояние автомобилей на дорогах, и ГСЦ, который проводит мониторинг результатов обязательного технического контроля (ОТК). Других изменений, которые влияют на процедуры контроля, не планируется", – сказал Смольянинов.

Он подчеркнул, что перечень транспортных средств, подлежащих проверке, расширяться не будет.

"В списке транспортных средств, подлежащих ОТК, остаются грузовые автомобили и средства грузоподъемностью более 3,5 тонны, транспортные средства, принадлежащие юрлицам, автобусы и микроавтобусы для перевозки пассажиров. Они всегда проходили техконтроль. Так будет и дальше. Осуществляют контроль частные учреждения, так называемые субъекты ОТК. Это лаборатории, аккредитованные Министерством инфраструктуры. На сегодня из в Украине 820. За прошлый год они провели 799 тыс. проверок и выявили 1600 нарушений. Факт нарушения не означает, что автомобиль не может ездить, а лишь то, что он должен повторно приехать на осмотр и подтвердить свою техническую исправность", – отметил собеседник.

По его словам, изменения нужны для разрешения конфликтных ситуаций.

"При выявлении нарушений между контролирующей организацией и владельцами транспортных средств иногда возникают недоразумения. Изменения в постановление Кабинета Министров вводят процесс видеофиксации проверки. Видеофайл хранится у субъекта, проведшего ОТК. Но в случае возникновения конфликта этот файл можно передать ГСЦ, Нацполиции или еще кому-то для подтверждения того, что техконтроль соответствовал регламенту. Вот и все. Больше ничего не меняется. Мы просто хотим дать право субъектам ОТК фиксировать процесс проверки на видеокамеру и потом использовать видеозапись (она будет иметь юридическую силу) для разрешения спорных ситуаций", – подчеркнул Смольянинов.

Контекст:

Министерство внутренних дел Украины предложило сопровождать процесс техосмотра автомобилей видеофиксацией. Проект соответствующих изменений в постановление Кабинета Министров опубликовали 14 июля.

20 июля ряд сайтов сообщил о возвращении обязательного техосмотра для личного автотранспорта украинцев.

На сегодня техосмотр в Украине обязателен для грузовых автомобилей, такси, автобусов и транспортных средств, которые перевозят опасные грузы, а также легковых авто, используемых в коммерческих целях. Для остальных автомобилей обязательный техосмотр отменили в 2011 году.

В мае 2019 года в Украине изменили процедуру прохождения техосмотра. Для прохождения техосмотра владельцы транспортных средств теперь получают самоклеящуюся RFID-метку радиочастотной идентификации вместе с бумажным бланком с данными о результатах техосмотра. Ее нужно прикрепить к лобовому стеклу.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: транспорт, МВД, Украина, Кабинет Министров, автомобили, полиция, конфликт, видеофиксация, Нацполиция, инфраструктура, автомобиль, проверки, пассажиры, нарушение
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