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Криклий убежден, что обязательный техосмотр транспорта должен вернуться

По словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, были предложения ввести техосмотр транспортных средств в Украине постепенно, чтобы "не обострять общественные настроения".

Криклий: Обязательный техосмотр должен быть
Криклий: Обязательный техосмотр должен быть
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Обязательный технический осмотр транспортных средств должен вернуться, убежден министр инфраструктуры Владислав Криклий. Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина", которое вышло 26 января.

"Он должен быть. Для этого нам нужно принять законопроект. Были предложения ввести его постепенно, с переходными положениями, чтобы не обострять общественные настроения. Например, начинать с переоборудованных автомобилей, которые впервые ввозятся, они все равно проходят сертификацию. Особой разницы нет – техосмотр или сертификация, если речь идет о сроке раз в два года, то у них еще есть запас времени. Поэтому была логика и алгоритм, в какой редакции предлагается его принять", – сказал Криклий.

По его словам, это – одно из основных требований в документах по имплементации соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

"Это почти 20% от наших обязательств по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС, ведь это в первую очередь касается экологических норм. Например, в непромышленных городах основным фактором загрязнения является именно транспорт. Транспорт – это еще и вопрос безопасности перевозки пассажиров и грузов. Соблюдение транспортных технических требований и контроля – это важно. Но это должно быть мягко, чтобы не вызвать негативную реакцию и сопротивления населения. Потому что много кто вспоминает Госавтоинспекцию, когда там были сплошные очереди и за какую-то гривну все это продавалось. Так не должно быть. Мы должны получить контроль и доступ к информации относительно технического и экологического состояния транспортных средств", – заявил министр.

Техосмотр в Украине обязателен для грузовых автомобилей, такси, автобусов и транспортных средств, которые перевозят опасные грузы, а также легковых авто, используемых в коммерческих целях. Для остальных автомобилей обязательный техосмотр отменили в 2011 году.

В мае 2019 года в Украине изменили процедуру прохождения техосмотра. Для прохождения техосмотра владельцы транспортных средств теперь получают самоклейную RFID-метку радиочастотной идентификации вместе с бумажным бланком с данными о результатах техосмотра. Ее нужно прикрепить к лобовому стеклу.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: автомобили, Министерство инфраструктуры, Соглашение об ассоциации, Владислав Криклий
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