ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Рада повысила штрафы за перегруз на дорогах и ввела – за отказ от взвешивания автомобиля. В "Голосе" называют закон "драконовским"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Согласно новому закону, штраф за отказ от взвешивания или неправильно заполненную накладную составит 51 тыс. грн
Согласно новому закону, штраф за отказ от взвешивания или неправильно заполненную накладную составит 51 тыс. грн
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3743, которым увеличила штрафы за перегрузки на дорогах Украины. "За" проголосовали 257 нардепов, передает корреспондент "ГОРДОН". Кроме того, теперь будут штрафовать за отказ от взвешивания автомобиля.

Закон предусматривает штраф в размере 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. грн.) за отказ от габаритно-весового контроля, а также за невыполнение водителями, которые перевозят пассажиров и/или грузы, требования об остановке.

Нарушение при внесении сведений в товарно-транспортную накладную или другие определенные законодательством документы на груз будут наказывать таким же админвзысканием.

Также законом повышена ответственность автомобильных перевозчиков за нарушения правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных автомобилей. Они повлекут за собой штрафы в размере от 1700 грн до 51 тыс. грн, в зависимости от степени превышения габаритно-весовых норм.

Основанием для освобождения от такой ответственности является наличие разрешения на проезд по дорогам транспорта, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.

В ходе обсуждения нардеп от "Голоса" Александра Устинова подчеркнула, что таблица правок к законопроекту изменилась буквально за одну ночь перед заседанием Рады. Она протестовала против принятия законопроекта, утверждая, что он "губит бизнес" огромными штрафами, но большинство предложенных ею правок не были приняты нардепами. 

"Помните, год назад нас просили проголосовать закон про "воров в законе" и говорили, что ни одного не будет в Украине через год. А через год 550 санкций ввели – такое впечатление, что их всех сюда свезли и тут санкциями обкладывали. Так вот, с этим законопроектом будет то же самое. У вас через год будет намного больше коррупции и гораздо хуже будут дороги, потому что будут ездить как хотят и просто откупаться", – заявила Устинова.

Она также напомнила, что в начале июня Верховная Рада уже приняла закон, который усиливает ответственность за перегруженный транспорт, и отметила, что теперь возможна ситуация, когда перевозчиков будут штрафовать за одно и то же.

Глава подкомитета по вопросам законодательства об административных правонарушениях комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Вячеслав Медяник ("Слуга народа") в ответ заявил, что Устинова "может получить кубок вранья и манипуляции" за выступления в парламенте, потому что лично голосовала на комитете за этот законопроект.

В ответ Устинова напомнила, что на комитете речь шла о другом количестве правок, а к моменту голосования законопроект был изменен. "Советую вам хорошо нарабатывать правки, а не вписывать их в последнюю минуту в таблицу", – обратилась она к Медянику.

"Эти правки коренным образом меняют саму суть закона, и теперь будет создан специальный центр, куда будут "прилетать" фотофиксации, а там уже будут решать, кому выписывать штраф в 51 тыс., а с кем "порешают", – считает Устинова.

https://www.facebook.com/ustinova.alexandra/posts/4964762060216896

Нардеп от "Голоса" Юлия Клименко назвала законопроект "драконовским" и пообещала отправить запрос по ситуации с таблицей правок в регламентный комитет парламента.

Контекст:

В 2015 году Кабмин Украины запретил перевозки по автомобильным дорогам Украины делимых грузов весом более 40 тонн (для контейнеровозов  более 46 тонн). Фактическая масса грузовиков при этом не должна превышать 24 тонны.

В 2017 году за деньги Европейской комиссии Украина закупила 78 передвижных габаритно-весовых комплексов. "Это полностью мобильные лаборатории по всем видам контроля легкового, грузового и речного транспорта", – объяснял экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

В июне 2018 года Омелян сообщил, что в Украине есть более 100 комплексов для автоматического взвешивания большегрузного транспорта, однако их хватает только на региональные дороги.

3 июня 2020 года тогдашний министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что для габаритно-весового контроля на дорогах Украины установят еще 25 новых комплексов взвешивания.

7 сентября Кабинет Министров Украины ввел круглосуточный весовой контроль грузового транспорта для того, чтобы не допустить разрушения автомобильных дорог.

Теги: Верховная Рада, транспорт, коррупция, народные депутаты, штраф, Юлия Клименко, перевозки, дороги, грузоперевозки, грузовик, Александра Устинова, Вячеслав Медяник
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Горько!" Дядя Жора женился второй раз на одной и той же женщине
"Горько!" Дядя Жора женился второй раз на одной и той же женщине
"Боже мой, какой секс". "Дерзкая". Седокова снялась в откровенном наряде с тигровым принтом
"Боже мой, какой секс". "Дерзкая". Седокова снялась в откровенном наряде с тигровым принтом
"Фешн из май профешн". Спустя три месяца после родов Приходько показала свою фигуру в купальнике
"Фешн из май профешн". Спустя три месяца после родов Приходько показала свою фигуру в купальнике
Степаненко продолжает судиться с Петросяном из-за имущества
Степаненко продолжает судиться с Петросяном из-за имущества
"С ногами явный перебор", "Ужас". Подписчики обвинили Рудковскую в злоупотреблении фильтрами
"С ногами явный перебор", "Ужас". Подписчики обвинили Рудковскую в злоупотреблении фильтрами
"Другие интересы. Жаль, не совпадают с семейными". Поклонники Наташи Королевой обеспокоены отсутствием Тарзана на ее дачных снимках
"Другие интересы. Жаль, не совпадают с семейными". Поклонники Наташи Королевой обеспокоены отсутствием Тарзана на ее дачных снимках
  "Папа бил ремнем так, что изо рта кровь шла". Успенская рассказала, как в 16 лет забеременела от женатого мужчины
  "Папа бил ремнем так, что изо рта кровь шла". Успенская рассказала, как в 16 лет забеременела от женатого мужчины
Павел Зибров носил на руках Jerry Heil и пел ей "Мечты сбываются". Видео
Павел Зибров носил на руках Jerry Heil и пел ей "Мечты сбываются". Видео
"Мы решили съехаться". alyona alyona показала ноги бойфренда с зеленым педикюром и рассказала, какие они с ним разные
"Мы решили съехаться". alyona alyona показала ноги бойфренда с зеленым педикюром и рассказала, какие они с ним разные
"Вау", "Королева", "Красота". 73-летняя мать Илона Маска взорвала сеть своим фото в леопардовом купальнике
"Вау", "Королева", "Красота". 73-летняя мать Илона Маска взорвала сеть своим фото в леопардовом купальнике
"Если честно, заработанных денег не вижу". Актер "Дизель Шоу" Бережок рассказал, сколько ежемесячно тратит на семью
"Если честно, заработанных денег не вижу". Актер "Дизель Шоу" Бережок рассказал, сколько ежемесячно тратит на семью
"Это историческая победа". Автор решающего гола сборной Украины Артем Довбик поблагодарил болельщиков
"Это историческая победа". Автор решающего гола сборной Украины Артем Довбик поблагодарил болельщиков
"Остался отдохнуть в Костроме". В России скончался 32-летний актер, которого госпитализировали с приступом панкреатита
"Остался отдохнуть в Костроме". В России скончался 32-летний актер, которого госпитализировали с приступом панкреатита
Анастасия Приходько показала снимки своих троих детей и пожаловалась на мужа, не умеющего фотографировать
Анастасия Приходько показала снимки своих троих детей и пожаловалась на мужа, не умеющего фотографировать
"Самой не надоело пыль пилоткой собирать?", "Уже бы мостик сделала". Волочкова в гостях у друзей села на шпагат
"Самой не надоело пыль пилоткой собирать?", "Уже бы мостик сделала". Волочкова в гостях у друзей села на шпагат
"Это низко, Леша". Ефросинина обиделась на унизившего ее публично Дурнева
"Это низко, Леша". Ефросинина обиделась на унизившего ее публично Дурнева
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Имейте меня во все дыры", "Киски". Maruv надела трусы с продольной молнией между ног
"Имейте меня во все дыры", "Киски". Maruv надела трусы с продольной молнией между ног
"Самая красивая и сладкая женщина в мире". 54-летняя Хайек взорвала сеть эффектной фотосессией
"Самая красивая и сладкая женщина в мире". 54-летняя Хайек взорвала сеть эффектной фотосессией
"Настя похорошела, точно будет дочка". Каменских снялась без бюстгальтера
"Настя похорошела, точно будет дочка". Каменских снялась без бюстгальтера
"Сексуальная!", "Мужики оценят, женщины обматерят". Полякова снялась в бикини в очень откровенных позах
"Сексуальная!", "Мужики оценят, женщины обматерят". Полякова снялась в бикини в очень откровенных позах
"Плохая сука в боевой готовности". 62-летняя Мадонна показала полностью голую грудь
"Плохая сука в боевой готовности". 62-летняя Мадонна показала полностью голую грудь
"Тело прекрасно", "Эталон красоты". Дорофеева снялась в необычном купальнике
"Тело прекрасно", "Эталон красоты". Дорофеева снялась в необычном купальнике
"Что творит!", "Дошла до ручки". Тина Кароль снялась полностью голой
"Что творит!", "Дошла до ручки". Тина Кароль снялась полностью голой
"Быть женщиной". Жена Остапчука показала свое прозрачное нижнее белье. Он отреагировал
"Быть женщиной". Жена Остапчука показала свое прозрачное нижнее белье. Он отреагировал
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS