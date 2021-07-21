В Украине полицейских обязали платить алименты со всех ежемесячных доходов

Полицейских внесли в перечень лиц, которые должны платить алименты со всех ежемесячных доходов Фото: depositphotos.com

Правительство внесло изменения в постановление "О перечне видов доходов, которые учитываются при определении размера алиментов на одного из супругов, детей, родителей, других лиц".

Как отмечается в пояснительной записке к проекту (.pdf), сейчас удержание алиментов производится со всех видов ежемесячного денежного обеспечения с:

военнослужащих ВСУ и других войск;

сотрудников Госспецзвязи;

лиц рядового и начальствующего состава органов и подразделений внутренних дел;

сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям;

сотрудников Государственной уголовно-исполнительной службы.

В то же время в указанном перечне отсутствуют полицейские. Измененный же документ распространяет нормы по учету всех доходов при выплате алиментов и на полицейских.

Кроме того, постановлением определено, что со всех вышеуказанных лиц, в том числе и с полицейских, не производится удержание алиментов с единовременного денежного пособия в случае увольнения, а также других видов денежного обеспечения, которые не имеют постоянного характера.