В Украине полицейских обязали платить алименты со всех ежемесячных доходов

Правительство внесло изменения в постановление "О перечне видов доходов, которые учитываются при определении размера алиментов на одного из супругов, детей, родителей, других лиц".
Как отмечается в пояснительной записке к проекту (.pdf), сейчас удержание алиментов производится со всех видов ежемесячного денежного обеспечения с:
В то же время в указанном перечне отсутствуют полицейские. Измененный же документ распространяет нормы по учету всех доходов при выплате алиментов и на полицейских.
Кроме того, постановлением определено, что со всех вышеуказанных лиц, в том числе и с полицейских, не производится удержание алиментов с единовременного денежного пособия в случае увольнения, а также других видов денежного обеспечения, которые не имеют постоянного характера.
В соответствии со ст. 182 Семейного кодекса минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть менее половины прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Сейчас для детей до шести лет он составляет 2100 грн, для детей 6–19 лет – до 2618 грн.
Министерство юстиции ведет Единый реестр должников, в котором в том числе содержится информация о неплательщиках алиментов. По состоянию на 21 июля 2021 года в реестре размещены данные о 180 тыс. должниках по алиментам.