Рада сделала обязательной индексацию алиментов

Согласно принятому Верховной Радой закону индексация алиментов в Украине будет происходить ежегодно.

На заседании 1 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №3112 об индексации алиментов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Законопроект, который вносит изменения в закон Украины "Об исполнительном производстве", во втором чтении и в целом поддержал 321 депутат при минимально необходимых 226 голосах.

Согласно тексту документа, индексация алиментов будет проходить в Украине ежегодно.

В пояснительной записке к законопроекту (.docx) авторы указали на правовую коллизию. Индексация алиментов уже закреплена в Семейном кодексе и законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно индексации размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме", но до сегодня механизм ее реализации не был прописан в законе "Об исполнительном производстве". Это, как отметили народные депутаты, приводило к тому, что вопрос об индексации алиментов можно было решить исключительно в судебном порядке.

"[Теперь] исполнитель обязан рассчитывать размер задолженности по уплате алиментов ежемесячно и проводить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме, ежегодно", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы законопроекта отметили, что его принятие позволит оперативно, во внесудебном порядке, хотя бы частично компенсировать затраты вследствие подорожания потребительских товаров и услуг.

В соответствии со ст. 182 Семейного кодекса минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть менее половины прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. С 1 июля 2020 года прожиточный минимум для детей до шести лет вырос до 1859 грн, для детей 6–19 лет – до 2318 грн, соответственно, алименты для них не могут быть меньше 929,5 грн и 1159 грн. Максимальный размер алиментов, согласно ст. 183 Семейного кодекса, не может превышать 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста (соответственно, 18 590 грн и 23 180 грн).

В декабре 2017 года Верховная Рада внесла изменения в порядок принудительного взыскания задолженности по алиментам для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание. Согласно закону, должнику могут запрещать пользоваться огнестрельным охотничьим оружием, ограничивать право на управление транспортными средствами, а также право на выезд за границу. Закон вступил в силу в феврале 2018 года. Тогда же Министерство юстиции запустило Единый реестр должников, в котором в том числе содержится информация о неплательщиках алиментов. По состоянию на 1 сентября 2020 года в реестре размещены данные о 171 332 должниках по алиментам.