МВД Украины предложило ввести обязательный техосмотр автомобилей. Процесс будут снимать на видео

"Проект постановления обеспечит повышение уровня объективности и прозрачности при прохождении обязательного технического контроля транспортных средств путем введения видеофиксации процесса проверки технического состояния транспортного средства", – сказано в сообщении.

В пояснительной записке к проекту изменений говорится, что обязательный технический контроль (ОТК) транспортных средств будут осуществлять юридическое или физлицо из реестра субъектов проведения ОТК.

Водитель транспортного средства, которое прошло техосмотр и признано технически исправным, получит протокол проверки от субъекта проведения ОТК.

"Видеофиксация ведется во время всего процесса ОТК транспортного средства", – отмечается в документе.