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КИЕВ

В Киеве камеры автофиксации будут отслеживать выезд на полосу общественного транспорта – полиция

Дорожные регистраторы будут фиксировать и высылать штрафные квитанции за новый вид нарушения.

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Первая камера, которая будет контролировать движение по полосе для общественного транспорта, уже установлена
Первая камера, которая будет контролировать движение по полосе для общественного транспорта, уже установлена
Фото: depositphotos.com

В Киеве с 15 февраля камеры автофиксации начнут регистрировать выезд автомобилей на полосу общественного транспорта, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.

После этого водителям-нарушителям будут приходить "письма счастья" со штрафами.

По словам Билошицкого, первая такая камера уже установлена на бульваре Дружбы народов, 36. До сих пор она работала в тестовом режиме, но со следующего понедельника будет фиксировать не только нарушения скорости движения, но и контролировать движение по полосе для общественного транспорта.

Главный патрульный Киева подчеркнул, что система фото- и видеофиксации доказала свою эффективность. На местах, где установлены комплексы автоматической фиксации правонарушений количество ДТП с пострадавшими и погибшими снизились в три раза.

https://www.facebook.com/Bilosh/posts/10222766021611690

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщал, что в 2021 году в Украине дополнительно установят 220 камер автофиксации нарушений ПДД.

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года. Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД. Аваков говорил, что количество пунктов автоматической фиксации будет увеличено до 700.

3 июня МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

8 сентября в МВД сообщили о внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых фантомных патрулей.

Теги: Киев, транспорт, автомобили, полиция, штраф, ПДД, видео, видеофиксация, автомобиль, Алексей Билошицкий, нарушение
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