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В Австралии коала, переходившая шестиполосную автостраду, спровоцировала массовое ДТП

На автостраде в Южной Австралии столкнулись пять автомобилей, виновницей ДТП стала коала. Животное во время происшествия не травмировалось.

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После ДТП коалу выпустили в лес в километре от трассы
После ДТП коалу выпустили в лес в километре от трассы
Фото: depositphotos.com

В Автралии 8 февраля коала, пересекавшая дорогу с шестиполосным движением, спровоцировала массовое ДТП. Об этом сообщает The Guardian.

Первый водитель, увидевший животное, остановил авто, чтобы спасти коалу, в него сзади въехал следующий автомобиль. Всего пострадало пять машин, коала травм не получила.

Жительница Аделаиды Надя Тагвелл, увидев животное, посадила его в свою машину, чтобы передать сотрудникам центра спасения коал. Раньше Тагвелл спасала животных, у нее в телефоне был записан номер центра, отмечает издание.

Женщине пришлось около часа ждать зоозащитника. За это время коала освоилась в машине, успела посидеть за рулем, агрессию животное не проявляло.

Фото коалы, сидящей за рулем, опубликовал в Twitter аккаунт 9GAG.

Позже коалу выпустили на природу в километре от автострады, сообщает The Guardian.

Теги: ДТП, автомобили, Австралия, животные, коала, спасение, дороги, зоозащитники, природа, коалы
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