В Австралии коала, переходившая шестиполосную автостраду, спровоцировала массовое ДТП

В Автралии 8 февраля коала, пересекавшая дорогу с шестиполосным движением, спровоцировала массовое ДТП. Об этом сообщает The Guardian.
Первый водитель, увидевший животное, остановил авто, чтобы спасти коалу, в него сзади въехал следующий автомобиль. Всего пострадало пять машин, коала травм не получила.
Жительница Аделаиды Надя Тагвелл, увидев животное, посадила его в свою машину, чтобы передать сотрудникам центра спасения коал. Раньше Тагвелл спасала животных, у нее в телефоне был записан номер центра, отмечает издание.
Женщине пришлось около часа ждать зоозащитника. За это время коала освоилась в машине, успела посидеть за рулем, агрессию животное не проявляло.
Фото коалы, сидящей за рулем, опубликовал в Twitter аккаунт 9GAG.
Let’s go for a ride, hooman!https://t.co/nEVi5oNI0j— 9GAG (@9GAG) February 10, 2021
Позже коалу выпустили на природу в километре от автострады, сообщает The Guardian.