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За последние 50 лет популяции диких животных в мире сократились на 68%

Основной причиной сокращения численности животных в дикой природе является человеческая деятельность.

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За последние полвека Земля потеряла более 20 тыс. популяций млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб
За последние полвека Земля потеряла более 20 тыс. популяций млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб
Фото: pixabay.com

Популяции диких животных в мире за последние 50 лет сократились примерно на 68%. Об этом говорится в докладе "Живая планета" Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Это более 20 тыс. популяций млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб.

Наибольшие потери фиксируются в Латинской Америке – 98%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе потери популяции составляют 45%, в Северной Америке – 33%, в Европе и Центральной Азии – 24%.

Основной причиной сокращения численности животных в дикой природе стала человеческая деятельность, заявили специалисты по охране природы и зоологи.

При этом, по прогнозам специалистов WWF, в глобальном масштабе наиболее значительным фактором утраты биоразнообразия в ближайшие десятилетия станет изменение климата.

30 октября 2018 года Всемирный фонд дикой природы обнародовал доклад "Живая планета 2018", в котором говорилось, что в период с 1970-го по 2014 год планета Земля лишилась в среднем 60% млекопитающих, птиц, рептилий и рыб. Тогда издание The Atlantic заявило, что информация в нем не совсем верно истолкована.

Теги: животные, Земля, WWF, природа
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