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В Киеве 11-го и 12 февраля из-за непогоды закроют школы и детсады – КГГА

Педагогические коллективы готовы на ближайшие два дня организовать обучение в дистанционном режиме, сообщает Киевская городская государственная администрация.

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В Киеве за двое суток выпало 35 см снега
В Киеве за двое суток выпало 35 см снега
Фото: ЕРА

В Киеве 11-го и 12 февраля из-за непогоды закроют школы и детские сады. Об этом в Telegram сообщает Киевская городская государственная администрация.

"Педагогические коллективы готовы на ближайшие два дня организовать обучение в дистанционном режиме", – отметили в КГГА.

Столичная власть также обратилась к руководителям компаний и учреждений отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и засчитать родителям школьников вынужденное отсутствие на рабочем месте как удаленную работу.

В КГГА подчеркнули, что это решение позволит максимально разгрузить транспортные пути и минимизировать парковки вдоль дорог, чтобы дорожники могли беспрепятственно убирать снег.

"Только в столице на сегодня общее количество педагогического персонала вместе с детьми – почти 500 тыс. человек. А это и логистика к местам учебы и работы, и большая нагрузка на транспортную систему города", – говорится в сообщении.

В Киеве за двое суток выпало 35 см снега. Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что минувшей ночью на улицах столицы расчищал снег почти весь коммунальный транспорт – более 440 единиц, и работали 40 бригад по ручной уборке. Утром количество снегоуборочной техники увеличили до 470 единиц.

Вчера эвакуаторы вывезли 140 авто, которые мешали дорожникам убирать снег. До 11 февраля в городе ограничено движение грузовиков.

Днем 11 февраля и ночью 12 февраля ожидается осложнение погодных условий, предупреждает Киевская горадминистрация. 12–13 февраля прогнозируют значительное снижение температуры.

Теги: Киев, Виталий Кличко, транспорт, погода, КГГА, непогода, снег, школы, детские сады
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