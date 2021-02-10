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Грузовики снега и муралы над сугробами – в Киеве за двое суток выпало 35 см снега. Фоторепортаж

Сегодня 19.11
В Киеве за двое суток выпало 35 см снега. Об этом во время брифинга сказал мэр Киева Виталий Кличко, сообщает УНН. Он отметил, что минувшей ночью на улицах Киеве расчищал снег почти весь коммунальный транспорт – более 440 единиц, и работали 40 бригад по ручной уборке. Утром количество снегоуборочной техники увеличили до 470 единиц. Вчера эвакуаторы вывезли 140 авто, которые мешали дорожникам убирать снег. До 11 февраля в городе ограничено движение грузовиков. Днем 11 февраля и ночью 12 февраля ожидается осложнение погодных условий, предупреждает Киевская горадминистрация. 12–13 февраля прогнозируют значительное снижение температуры.
Теги: Киев, Виталий Кличко, погода, снегопад, непогода, снег
 

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