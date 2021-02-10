Грузовики снега и муралы над сугробами – в Киеве за двое суток выпало 35 см снега. Фоторепортаж
В Киеве за двое суток выпало 35 см снега. Об этом во время брифинга сказал мэр Киева Виталий Кличко, сообщает УНН
. Он отметил, что минувшей ночью на улицах Киеве расчищал снег почти весь коммунальный транспорт – более 440 единиц
, и работали 40 бригад по ручной уборке. Утром количество снегоуборочной техники увеличили до 470 единиц. Вчера эвакуаторы вывезли 140 авто, которые мешали дорожникам убирать снег. До 11 февраля в городе ограничено движение грузовиков. Днем 11 февраля и ночью 12 февраля ожидается осложнение погодных условий, предупреждает
Киевская горадминистрация. 12–13 февраля прогнозируют значительное снижение температуры.