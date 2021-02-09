"Интим не пред... А хотя". Кондратюк показал, как убирает снег во дворе дома

Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк признался, что без снегоуборочной машины оборвал бы себе руки, расчищая выпавший снег во дворе дома.

Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк 9 февраля опубликовал на своей странице в Facebook ролик, на котором запечатлен во дворе дома во время уборки снега с помощью специальной техники.

"Года четыре назад кумовья подарили мне на день рождения снегоуборочную машину. Сегодня она в пятый раз понадобилась. Но без нее я бы оборвал себе руки! Так что, уважаемые: "Кандидат наук, обладатель [премии] "Телетриумф" недорого поможет убрать двор. Интим НЕ пред... А хотя...", – подписал ролик Кондратюк.

Погодные условия ухудшились в Украине 8 февраля, больше всего снега (более 30 см) выпало в Волынской, Львовской, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской областях. 9 февраля в большинстве регионов Украины погода не улучшится.