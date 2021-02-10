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На дорогах Украины в 2021 году установят 220 камер автофиксации нарушений ПДД – Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что на дорогах, где уже установлены камеры фиксации ПДД, количество аварий с пострадавшими снизилось в три раза.

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Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года
Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года
Фото: depositphotos.com

На дорогах Украины в 2021 году установят 220 новых камер автофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом в Twitter 10 февраля заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

"Еще больше безопасности на дорогах. В этом году планируется установить 220 камер фотовидеофиксации по Украине", – написал Аваков.

Больше всего комплексов автофиксации ПДД в этом году установят во Львовской области – 30. В Харькове и области будет установлено 23 комплекса, в Полтавской и Житомирской областях – по 18.

Фото: Arsen Avakov / Twitter
Фото: Arsen Avakov / Twitter

Министр отметил, что на дорогах, где уже установлены камеры фиксации, снижается количество аварий.

"За восемь месяцев 2020-го на участках работы 48 комплексов автофиксации нарушений ПДД количество ДТП с пострадавшими уменьшилось втрое. Плюс 210 млн грн [штрафов] в бюджет. Работаем, шаг за шагом", – подчеркнул Аваков.

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года. Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД. Аваков говорил, что количество пунктов автоматической фиксации будет увеличено до 700.

3 июня МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

8 сентября в МВД сообщили о внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых фантомных патрулей.

Теги: МВД, Украина, ДТП, Арсен Аваков, авария, штраф, ПДД, безопасность, дороги, видеофиксация
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