С момента введения автофиксации в Украине зафиксировали более 1,1 млн нарушений

По данным департамента патрульной полиции Нацполиции Украины, с 1 июня оформлено более 1,1 млн постановлений о взыскании административных штрафов за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные камерами автофиксации.

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня Фото: МВС України / Facebook

За полгода камеры автофиксации нарушений правил дорожного движения в Украине зарегистрировали более 1,1 млн нарушений. Об этом говорится в ответе департамента патрульной полиции Нацполиции Украины на запрос "Телеграфа".

"По результатам работы автоматической фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме с 1 июня по 30 ноября 2020 года полицейскими вынесено 1 143 491 постановление о наложении административного взыскания за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме", – говорится в сообщении ведомства.

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня.

Сейчас камеры работают только в Киеве и Киевской области. Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД. Министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что количество пунктов автоматической фиксации будет увеличено до 700.

3 июня МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

8 сентября в МВД сообщили о внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых "фантомных патрулей".

За пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%, об этом 25 ноября заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.