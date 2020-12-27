Полиция назвала день, когда во Львовской области запустят камеры автофиксации нарушений ПДД

Три камеры автофиксации нарушений правил дорожного движения появятся на автодорогах вблизи города Буск и села Солонка львовской области, сообщили в патрульной полиции Украины.



Во Львовской области с 30 декабря заработает система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Три камеры заработают на автомобильной дороге М-06 (Киев – Чоп), сообщила патрульная полиция Украины в Facebook 27 декабря.

Камеры поставят на таких участках:

90 км + 400 автодороги вблизи города Буск;

555 км + 662 автодороги вблизи села Солонка;

555 км + 730 автодороги вблизи села Солонка.

Такие места выбрали из-за множества выявленных нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП, уточнили в полиции.

После запуска системы автофиксации на дорогах в Киеве и Киевской области количество нарушений сократилось в пять раз. В три раза уменьшилось количество аварий там, где установили эти камеры, рассказали правоохранители.

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня. Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД. Министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что количество пунктов автоматической фиксации будет увеличено до 700. МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

8 сентября в МВД сообщили о внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых "фантомных патрулей". За пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%, говорил Аваков.

26 декабря в Нацполиции Украины сообщили, что за полгода камеры автофиксации нарушений правил дорожного движения в Украине зарегистрировали более 1,1 млн нарушений.