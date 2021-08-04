Мустафу Найема назначили заместителем министра инфраструктуры Украины

"Кабмин назначил Найема Мустафу-Маси заместителем министра инфраструктуры Украины", – написал политик.
Найем был советником Кубракова на общественных началах, он отвечал за направление безопасности на транспорте, управление имуществом и корпоративными правами.
Найем работал заместителем по управлению активами "Укроборонпрома" до конца апреля этого года. Как объяснял Найем, после реорганизации концерна его должность сократили без объяснений причин.
По информации "Бабеля", должность Найема сократили после его конфликта с руководителем концерна Юрием Гусевым вокруг Харьковского авиационного завода. Найем готовил план оздоровления предприятия, в частности, по выплате долгов по зарплате на Харьковском авиационном заводе, писало издание.
Гусев в итоге назначил на предприятие нового директора, а зарплатами и коллективом поручил заниматься Найему. После этого Гусев и Найем поссорились на совещании. В итоге должность Найема сократили.
Мустафа Найем – бывший журналист и народный депутат предыдущего созыва Верховной Рады. Он попал в Верховную Раду по списку партии "Блок Петра Порошенко".