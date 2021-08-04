Мустафу Найема назначили заместителем министра инфраструктуры Украины

"Кабмин назначил Найема Мустафу-Маси заместителем министра инфраструктуры Украины", – написал политик.

Контекст:

Найем был советником Кубракова на общественных началах, он отвечал за направление безопасности на транспорте, управление имуществом и корпоративными правами.

Найем работал заместителем по управлению активами "Укроборонпрома" до конца апреля этого года. Как объяснял Найем, после реорганизации концерна его должность сократили без объяснений причин.