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Украина подала запрос на присоединение к центру НАТО по киберобороне – СНБО

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Делегация центра кибербезопасности при СНБО в Эстонии договаривалась о сотрудничестве
Делегация центра кибербезопасности при СНБО в Эстонии договаривалась о сотрудничестве
Фото: rnbo.gov.ua

Украина подала официальный запрос на присоединение к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE), который базируется в Таллинне (Эстония). Об этом 3 августа сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"От имени секретаря СНБО Украины Алексея Данилова украинская сторона выступила с официальным запросом на присоединение к CCDCOE", – говорится в сообщении.

3 августа делегация Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины совершила рабочий визит в Эстонскую Республику, в рамках которого был проведен ряд двусторонних встреч с целью развития сотрудничества между Украиной и Эстонией в сфере кибербезопасности.

Руководитель службы по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности аппарата СНБО Украины Наталья Ткачук, принявшая участие в визите, отметила, что такой шаг является актуальным в контексте курса Украины на вступление в Североатлантический альянс.

"Привлечение Украины к работе CCDCOE может стать важным шагом на пути к полноправному членству в НАТО", – заявила она.

Ткачук подчеркнула, что несмотря на приобретенный в ходе противодействия российским кибератакам опыт, привлечение украинских специалистов к работе CCDCOE окажет положительное влияние на эффективность его работы. Также, по ее словам, это будет способствовать усилению возможностей национальной системы кибербезопасности Украины.

В СНБО отметили, что государственный секретарь министерства обороны Эстонии Кусти Салм заверил в готовности эстонской стороны способствовать включению Украины в CCDCOE. Заместитель госсекретаря минобороны Эстонии Маргус Матт отметил, что опыт Украины по противодействию российским кибертакам представляет для НАТО значительный интерес.

Контекст:

В 2020 году, по данным Совета национальной безопасности и обороны, в Украине зафиксировали не менее 1 млн кибератак

В 2021 году были зафиксированы и заблокированы DDoS-атаки на веб-ресурсы Офиса президента Украины, сайт СБУ и другие ресурсы. По данным Госспецсвязи, за первые полгода в Украине заблокировали 1,7 млн кибератак на госорганы страны.

Теги: НАТО, Эстония, СНБО, Таллинн, технологии, кибербезопасность, сотрудничество
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