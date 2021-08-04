Украина подала запрос на присоединение к центру НАТО по киберобороне – СНБО

Делегация центра кибербезопасности при СНБО в Эстонии договаривалась о сотрудничестве Фото: rnbo.gov.ua

"От имени секретаря СНБО Украины Алексея Данилова украинская сторона выступила с официальным запросом на присоединение к CCDCOE", – говорится в сообщении.

3 августа делегация Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины совершила рабочий визит в Эстонскую Республику, в рамках которого был проведен ряд двусторонних встреч с целью развития сотрудничества между Украиной и Эстонией в сфере кибербезопасности.

Руководитель службы по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности аппарата СНБО Украины Наталья Ткачук, принявшая участие в визите, отметила, что такой шаг является актуальным в контексте курса Украины на вступление в Североатлантический альянс.

"Привлечение Украины к работе CCDCOE может стать важным шагом на пути к полноправному членству в НАТО", – заявила она.

Ткачук подчеркнула, что несмотря на приобретенный в ходе противодействия российским кибератакам опыт, привлечение украинских специалистов к работе CCDCOE окажет положительное влияние на эффективность его работы. Также, по ее словам, это будет способствовать усилению возможностей национальной системы кибербезопасности Украины.

В СНБО отметили, что государственный секретарь министерства обороны Эстонии Кусти Салм заверил в готовности эстонской стороны способствовать включению Украины в CCDCOE. Заместитель госсекретаря минобороны Эстонии Маргус Матт отметил, что опыт Украины по противодействию российским кибертакам представляет для НАТО значительный интерес.