В июле на органы власти Украины было совершено 65 кибератак – СБУ

Для этого, сотрудники спецслужбы провели анализ более 31 тыс. критических событий информационной безопасности.

"Обнаруженная кибератака является результатом непосредственного анализа критических событий информационной безопасности", – уточнили в СБУ.

Основными типами обнаруженных хакерских атак, по данным спецслужбы, были:

В СБУ также добавили, что на базе ситуационного центра обеспечения кибербезопасности функционирует система управления событиями информационной безопасности, которая проводит мониторинг в режиме реального времени и позволяет анализировать состояние информационной безопасности. Потенциально критические события обрабатываются аналитиками безопасности, что позволяет оперативно выявлять, реагировать и предупреждать угрозы в национальном киберпространстве.

Контекст:

В 2021 году были зафиксированы и заблокированы DDoS-атаки на веб-ресурсы Офиса президента Украины, сайт СБУ и другие ресурсы.

В июне СБУ заблокировала 76 кибератак на украинские органы власти.

По данным Госспецсвязи, за первые полгода в Украине заблокировали 1,7 млн кибератак на госорганы страны.