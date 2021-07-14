После разговора Байдена с Путиным из даркнета пропали сайты, которые связывают с группировкой хакеров из РФ

По словам старшего аналитика угроз компании по кибербезопасности Recorded Future Inc. Аллана Лиска, из интернета исчезла вся инфраструктура REvil, в том числе их блог.

"Все их платежные порталы отключены, как и функция их чата", – отметил он.

Отключение произошло через несколько дней после телефонного разговора президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе беседы Байден требовал принять меры против хакеров, виновных в недавних атаках, сообщило агентство.

Группировка REvil совершает кибератаки на компании с помощью программ, шифрующих их данные, а потом требует выкуп за возврат доступа к ним. 2 июня произошла кибератака, которая затронула более 1000 предприятий в различных странах мира.

9 июля состоялся телефонный разговор Байдена и Путина, во время которого американский лидер говорил о продолжающихся кибератаках, которые совершают хакеры, базирующиеся в РФ.

"Президент Байден подчеркнул необходимость принятия Россией мер по пресечению деятельности групп, занимающихся распространением вымогательских программ, действующих в России, и подчеркнул, что он привержен дальнейшему взаимодействию в отношении более широкой угрозы, исходящей от вымогательских программ", – сообщили в Белом доме после разговора.