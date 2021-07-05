Хакеры REvil потребовали $70 млн за разблокировку поврежденных систем после атаки на компанию Kaseya

Кибератака, которая произошла 2 июня, затронула более 1000 предприятий в различных странах мира. Жертвой хакеров стал производитель программного обеспечения Kaseya из американского Майами.

"Немецкая волна" отметила, что требование обнародовали в блоке REvil 5 июля. Эксперт по кибербезопасности из фирмы Recorded Future оценил требование хакеров как подлинное. По его информации, REvil ведет свой блог с 2020 года.

Кибератака группировки REvil поразила тысячи жертв как минимум в 17 странах через фирмы, которые удаленно управляют IT-инфраструктурой, сообщило Associated Press со ссылкой на исследователей кибербезопасности. Изначально взломщики требовали выкуп в $5 млн, но позже изменили цифру на $70 млн в криптовалюте.

Глава компании Kaseya Фред Воккола рассказал о нескольких тысяч пострадавших в результате действий хакеров. По его словам в основном это малые предприятия – стоматологические кабинеты, архитектурные фирмы, центры пластической хирургии, библиотеки и тому подобное.

Компания Sophos, работающая в сфере кибербезопасности, заявила, что от атаки пострадал широкий спектр предприятий и государственных учреждений, в том числе в сфере финансовых услуг, путешествий и отдыха, госсектор и несколько крупных компаний.