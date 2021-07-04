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Байден пригрозил России ответом, если выяснится ее участие в новой кибератаке на Kaseya

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Взлом затронул более 1000 предприятий
Взлом затронул более 1000 предприятий
Фото: EPA

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил разведке изучить, кто стоит за кибератакой на производителя программного обеспечения Kaseya. Об этом он сказал 3 июля во время посещения фруктовой фермы Kings Orchards, стенограмму его выступления опубликовал Белый дом.

"Мы не уверены, что это русские. Я поручил разведке глубоко изучить то, что произошло. Если это произошло по инициативе России либо вследствие ее действий, я скажу [президенту РФ Владимиру] Путину, что мы ответим. Сначала мы предполагали, что это не российское правительство, но сейчас мы не уверены", – сказал американский лидер.

Reuters отметило, что кибератака с использованием программ-вымогателей поразила сотни американских предприятий.

Контекст:

Спецслужбы США и Великобритании в совместном докладе заявили, что главное управление Генштаба вооруженных сил России стоит за кибератаками на сотни организаций США и других стран мира с 2019 года и до настоящего времени.

Вчера, 3 июля, стало известно о хакерской атаке на производителя программного обеспечения Kaseya. Взлом затронул более 1000 предприятий, из-за атаки в Швеции не смогли открыться более 800 магазинов одной из крупнейших сетей продуктовых супермаркетов Coop Sweden.

Хакеры являлись членами связанной с Россией группы REvil. В прошлом месяце эту же группировку обвиняли в кибератаке на крупнейшего в мире производителя мяса JBS, писало Bloomberg.

В последние несколько лет хакеров, действующих из России или поддерживаемых этой страной, обвиняли в кибератаках на государственные структуры и крупные производства в УкраинеСШАИрландииНидерландахВеликобритании, Франции, ГерманииЛатвииЧехииПольше.

США в апреле ввели новый пакет санкций против России, обусловленный, в частности, обвинениями в кибератаках, и решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб. Россия 16 апреля объявила о встречных санкциях против США.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в случае хакерских атак многие страны "по установке сразу же обвиняют в этом Российскую Федерацию", и призывал другие страны отказаться от "массового антироссийского психоза".

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что России нет в списке стран, из которых осуществляется наибольшее число кибератак.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, хакеры, Джо Байден, разведка, спецслужбы, кибератака, русские
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