Байден пригрозил России ответом, если выяснится ее участие в новой кибератаке на Kaseya

Спецслужбы США и Великобритании в совместном докладе заявили, что главное управление Генштаба вооруженных сил России стоит за кибератаками на сотни организаций США и других стран мира с 2019 года и до настоящего времени.

Вчера, 3 июля, стало известно о хакерской атаке на производителя программного обеспечения Kaseya. Взлом затронул более 1000 предприятий, из-за атаки в Швеции не смогли открыться более 800 магазинов одной из крупнейших сетей продуктовых супермаркетов Coop Sweden.

Хакеры являлись членами связанной с Россией группы REvil. В прошлом месяце эту же группировку обвиняли в кибератаке на крупнейшего в мире производителя мяса JBS, писало Bloomberg.

В последние несколько лет хакеров, действующих из России или поддерживаемых этой страной, обвиняли в кибератаках на государственные структуры и крупные производства в Украине, США, Ирландии, Нидерландах, Великобритании, Франции, Германии, Латвии, Чехии, Польше.