Кибератака на компанию Kaseya, в которой подозревают Россию, затронула и Германию

От кибератаки на Kaseya пострадали предприятия в США, Швеции и Германии Фото: depositphotos.com

В ведомстве отметили, что все чаще получают информацию о пострадавших компаниях в Германии в результате атаки на Kaseya. Управление посоветовало компаниям, которые сотрудничают с этим производителем ПО, связаться с Kaseya, чтобы узнать, не затронуты ли они.

Также в управлении подчеркнули, что пострадавшими в ходе атаки могут быть и компании, которые не сотрудничали напрямую с Kaseya.

Auch Unternehmen die keine direkten Kunden von Kaseya sind können betroffen oder beinträchtigt sein. Bei direkter oder mittelbarer Betroffenheit sollten umgehend technische und organisatorische Maßnahmen geprüft werden. (2/2) — BSI (@BSI_Bund) July 4, 2021

Reuters отмечает, что в Германии из-за той кибератаки пострадала неназванная IT-компания с тысячами клиентов.