Чернышов: Почти каждый вечер читаю, что меня куда-то назначают. Я продолжаю работать министром развития общин и территорий

"Почти каждый вечер читаю сообщения о том, что меня куда-то назначают. Сегодняшняя информация о моем назначении на должность главы КГГА не соответствует действительности. Я продолжаю работать на должности министра развития общин и территорий Украины", – написал он.

Чернышов отметил, что развитие регионов Украины – приоритет работы правительства и Минрегиона, Киевская область и город Киев не являются исключением.

16 августа мэр Киева Виталий Кличко записал видеообращение и заявил о попытке дискредитировать его, отстранить от должности главы КГГА и сменить на "залетного ставленника".

"Телеграф" со ссылкой на источник писал, что главу КГГА хотят сменить до Дня Независимости Украины 24 августа и назначение на эту должность Чернышова "уже согласовано".

Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина также заявила в Telegram, что по "предварительному сценарию", в пятницу, 20 августа, после заседания СНБО "столица получит нового главу КГГА".

По ее информации, вероятными кандидатами были Чернышов и глава Госаудитслужбы Геннадий Плис, который в свое время был заместителем Кличко и хорошо знает Киев. Однако, отметила она, "ни Плис, ни Чернышов на главу КГГА в настоящее время не идут".