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Чернышов: Почти каждый вечер читаю, что меня куда-то назначают. Я продолжаю работать министром развития общин и территорий

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Чернышов опроверг сообщения о своей новой должности
Чернышов опроверг сообщения о своей новой должности
Фото: Олексій Чернишов / Facebook

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов опроверг информацию о его назначении на должность главы Киевской городской государственной администрации. Об этом он написал в Facebook 18 августа.

"Почти каждый вечер читаю сообщения о том, что меня куда-то назначают. Сегодняшняя информация о моем назначении на должность главы КГГА не соответствует действительности. Я продолжаю работать на должности министра развития общин и территорий Украины", – написал он.

Чернышов отметил, что развитие регионов Украины – приоритет работы правительства и Минрегиона, Киевская область и город Киев не являются исключением.

https://www.facebook.com/oleksiy.chernyshov/posts/583230956421000

16 августа мэр Киева Виталий Кличко записал видеообращение и заявил о попытке дискредитировать его, отстранить от должности главы КГГА и сменить на "залетного ставленника"

"Телеграф" со ссылкой на источник писал, что главу КГГА хотят сменить до Дня Независимости Украины 24 августа и назначение на эту должность Чернышова "уже согласовано". 

Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина также заявила в Telegram, что по "предварительному сценарию", в пятницу, 20 августа, после заседания СНБО "столица получит нового главу КГГА".

По ее информации, вероятными кандидатами были Чернышов и глава Госаудитслужбы Геннадий Плис, который в свое время был заместителем Кличко и хорошо знает Киев. Однако, отметила она, "ни Плис, ни Чернышов на главу КГГА в настоящее время не идут".

Контекст:

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

В 2019 году тогдашний глава Офиса президента Андрей Богдан отправил в Кабмин письмо с "напоминанием" о необходимости внесения представления на увольнение Кличко с должности главы КГГА. Кабмин через некоторое время согласовал увольнение, но указ президента так и не был подписан. Кличко подал против Богдана и Кабмина иск в суд, а на Богдана также пожаловался в полицию.

Осенью 2020 года Кличко победил на выборах мэра Киева в первом туре.

В мае в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА, они продолжаются до сих пор. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы. Сам мэр Киева заявил, что такого не было в Украине даже "в махровые времена" экс-президента Виктора Януковича.

Теги: Киев, Виталий Кличко, КГГА, СНБО, Соня Кошкина, Геннадий Плис, увольнение, Алексей Чернышов, назначение
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