Полиция обыскивает подразделение Киевской горадминистрации. Чиновники говорят о некорректности силовиков

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (повторное или по предварительному сговору группой лиц присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 210 (нецелевое использование бюджетных средств) Уголовного кодекса Украины.

Дело открыто в связи с нецелевым использованием средств, предусмотренных "на обслуживание модульных индивидуальных тепловых пунктов и узлов учета тепловой энергии в учебных заведениях, подчиненных районным государственным администрациям в Киеве", и возможным присвоением их путем злоупотребления служебным положением.

"Согласно материалам следствия, должностные лица департамента и КП [...] на протяжении 2019–2020 годов вопреки требованиям бюджетного законодательства внесли в план использования бюджетных средств расходы на цели, не предусмотренные распоряжением КГГА и бюджетом города Киева, что привело к нецелевому использованию бюджетных средств в размере более 1 млн грн. с целью их дальнейшего присвоения", – говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве объяснили, что в ходе обысков полиция намерена найти и изъять "первичные финансовые документы и другие вещественные доказательства".

Департамент образования и науки КГГА подтвердил в Facebook, что у них проводились обыски, и опубликовал комментарий директора департамента Елены Фиданян.

"Представители силовых структур накануне учебного года пытаются парализовать образовательную отрасль Киева", – считает она.

В КГГА утверждают, что сотрудники департамента предоставляют всю необходимую информацию и сотрудничают со следствием.

"Мы готовы вместе с правоохранительными органами максимально оперативно и открыто взаимодействовать для установления справедливости. Однако мы категорически против, когда представители силовых структур ведут себя некорректно, начинают превышать полномочия и забывают, что у всех без исключения граждан нашего государства есть права, которые защищает Конституция Украины", – заявила Фиданян.

Она подчеркнула, что "многочисленные обыски образовательных структур накануне начала нового учебного года выглядят как акция, направленная на дестабилизацию работы как образовательной отрасли Киева, так и всего городского хозяйства".

Чиновники отметили, что накануне обыски проходили в Печерском и Святошинском управлениях образования.