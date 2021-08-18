ГОРДОН
 
 
КИЕВ

Полиция обыскивает подразделение Киевской горадминистрации. Чиновники говорят о некорректности силовиков

Обыски связаны с нецелевым использованием около 1 млн грн
Обыски связаны с нецелевым использованием около 1 млн грн
Фото: kyiv.gp.gov.ua

18 августа полиция проводит обыски в департаменте образования и науки Киевской городской государственной администрации (КГГА) и коммунальном предприятии "Группа внедрения проекта по энергосбережению в административных и общественных зданиях города Киева", проинформировала Киевская городская прокуратура.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (повторное или по предварительному сговору группой лиц присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 210 (нецелевое использование бюджетных средств) Уголовного кодекса Украины.

Дело открыто в связи с нецелевым использованием средств, предусмотренных "на обслуживание модульных индивидуальных тепловых пунктов и узлов учета тепловой энергии в учебных заведениях, подчиненных районным государственным администрациям в Киеве", и возможным присвоением их путем злоупотребления служебным положением.

"Согласно материалам следствия, должностные лица департамента и КП [...] на протяжении 2019–2020 годов вопреки требованиям бюджетного законодательства внесли в план использования бюджетных средств расходы на цели, не предусмотренные распоряжением КГГА и бюджетом города Киева, что привело к нецелевому использованию бюджетных средств в размере более 1 млн грн. с целью их дальнейшего присвоения", – говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве объяснили, что в ходе обысков полиция намерена найти и изъять "первичные финансовые документы и другие вещественные доказательства".

Департамент образования и науки КГГА подтвердил в Facebook, что у них проводились обыски, и опубликовал комментарий директора департамента Елены Фиданян.

"Представители силовых структур накануне учебного года пытаются парализовать образовательную отрасль Киева", – считает она.

В КГГА утверждают, что сотрудники департамента предоставляют всю необходимую информацию и сотрудничают со следствием.

"Мы готовы вместе с правоохранительными органами максимально оперативно и открыто взаимодействовать для установления справедливости. Однако мы категорически против, когда представители силовых структур ведут себя некорректно, начинают превышать полномочия и забывают, что у всех без исключения граждан нашего государства есть права, которые защищает Конституция Украины", – заявила Фиданян.

Она подчеркнула, что "многочисленные обыски образовательных структур накануне начала нового учебного года выглядят как акция, направленная на дестабилизацию работы как образовательной отрасли Киева, так и всего городского хозяйства".

Чиновники отметили, что накануне обыски проходили в Печерском и Святошинском управлениях образования.

https://www.facebook.com/kyivosvita/posts/5932279313510504

Контекст:

16 августа очередные обыски проводились в департаменте транспортной инфраструктуры и на коммунальном предприятии "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений города Киева". В мэрии заявили, что обыски направлены на формирование негативного имиджа столичной власти.

17 августа обыски в КГГА проводились по четырем уголовным производствам.

Теги: Киев, образование, КГГА, прокуратура, бюджет, полиция, следствие, строительство, энергосбережение, чиновники, обыски, имущество, силовики
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Названы имена еще двух судей "Танцев со звездами"
Названы имена еще двух судей "Танцев со звездами"
  Глинская рассказала, как правильно выбрать и сварить кукурузу
  Глинская рассказала, как правильно выбрать и сварить кукурузу
  "Я очень глупо все это сделал". Экс-участник Quest Pistols Савлепов сообщил, что женился на российской актрисе Горбачевой
  "Я очень глупо все это сделал". Экс-участник Quest Pistols Савлепов сообщил, что женился на российской актрисе Горбачевой
"Легенда, а не тренер!" Футболист Александр Зинченко поблагодарил тренера Андрея Шевченко за работу со сборной
"Легенда, а не тренер!" Футболист Александр Зинченко поблагодарил тренера Андрея Шевченко за работу со сборной
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки в мини-шортах засветила голую грудь
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки в мини-шортах засветила голую грудь
Филолог Авраменко: "Дрыщ" для меня не замечание, а комплимент. Держите форму
Филолог Авраменко: "Дрыщ" для меня не замечание, а комплимент. Держите форму
"Крутезно", "Браво". Дядя Жора потроллил Поплавского
"Крутезно", "Браво". Дядя Жора потроллил Поплавского
  "Я девушка не хрупкая. Не Катя Кухар". Участница "Танцев со звездами", саблистка Харлан рассказала, каким должен быть ее партнер по проекту
  "Я девушка не хрупкая. Не Катя Кухар". Участница "Танцев со звездами", саблистка Харлан рассказала, каким должен быть ее партнер по проекту
  Гордон рассказал, когда заработал свой первый миллион
  Гордон рассказал, когда заработал свой первый миллион
"Хочу быть твоим рабом". Эллерт посвятил видео своей экс-возлюбленной Мишиной
"Хочу быть твоим рабом". Эллерт посвятил видео своей экс-возлюбленной Мишиной
Как быстро выучить английский язык. Советы
Как быстро выучить английский язык. Советы
"РФ и Беларусь уже одно государство?" Жена Петросяна оскандалилась со своим громким заявлением
"РФ и Беларусь – уже одно государство?" Жена Петросяна оскандалилась со своим громким заявлением
"Старшие дети наконец приняли его и даже начали проявлять заботу". Шепелев показал пятимесячного сына
"Старшие дети наконец приняли его и даже начали проявлять заботу". Шепелев показал пятимесячного сына
"Смотрятся так, будто их уже 20 лет носили". Коляденко признался, что был шокирован кроссовками за $1 тыс. в киевском магазине
"Смотрятся так, будто их уже 20 лет носили". Коляденко признался, что был шокирован кроссовками за $1 тыс. в киевском магазине
"Чувствую себя богиней". Экс-жена Богдана снялась в прозрачных трусах. Фото
"Чувствую себя богиней". Экс-жена Богдана снялась в прозрачных трусах. Фото
Бывшая подопечная Монатика стала участницей "Танцев со звездами"
Бывшая подопечная Монатика стала участницей "Танцев со звездами"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мама красавица, а дочь одели, как чучело". Сумская в платье собственного дизайна прошлась по красной дорожке кинофестиваля
"Мама красавица, а дочь одели, как чучело". Сумская в платье собственного дизайна прошлась по красной дорожке кинофестиваля
"Красивая женщина в памперсе на сцене", "Хочется слушать пение, а не пялиться в промежность". Лорак удивила подписчиков нарядом
"Красивая женщина в памперсе на сцене", "Хочется слушать пение, а не пялиться в промежность". Лорак удивила подписчиков нарядом
"Сынок как юный цесаревич времен Николаевской России". Брухунова показала сына от 75-летнего Петросяна
"Сынок как юный цесаревич времен Николаевской России". Брухунова показала сына от 75-летнего Петросяна
В сети показали, как на самом деле выглядит 50-летняя Орбакайте в купальнике
В сети показали, как на самом деле выглядит 50-летняя Орбакайте в купальнике
"Все, что они могут, ­– это красиво раздвигать ноги". Maruv презентовала новое видео
"Все, что они могут, ­– это красиво раздвигать ноги". Maruv презентовала новое видео
"Оля – богиня пляжа", "Вот это тело", "Бомбический пресс". Полякова позировала на яхте в белом бикини
"Оля – богиня пляжа", "Вот это тело", "Бомбический пресс". Полякова позировала на яхте в белом бикини
"Королева", "Богиня". Звезда "Великолепного века" снялась в новой фотосессии
"Королева", "Богиня". Звезда "Великолепного века" снялась в новой фотосессии
"Какая красивая фигура", "Афродита". Никитюк снялась в миниатюрном купальнике в полный рост
"Какая красивая фигура", "Афродита". Никитюк снялась в миниатюрном купальнике в полный рост
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS