В киевской мэрии продолжились обыски. Правоохранители открыли еще четыре производства

Киевская городская прокуратура сообщила, что проводились следственные действия в рамках уголовного производства по факту хищения средств, выделенных на капитальный ремонт дорог в Соломенском районе столицы (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, чиновники подписали акты выполненных работ, в которых были завышены объемы и стоимость работ.

"Согласно заключению эксперта, сумма ущерба, нанесенного местному бюджету, составляет почти 1,3 млн грн", – отметили в прокуратуре.

Второе дело касается растраты средств во время ремонта учебных заведений, сообщили 17 августа в прокуратуре Киева. По информации правоохранителей, в декабре 2020 года управление образования Святошинской РГА заключило 12 договоров с восемью подрядными организациями на выполнение ремонтных работ.

"В конце декабря 2020 года начальник управления образования подписал документы, которые являются основанием для перечисления средств за выполнение работ, в которые были внесены заведомо ложные сведения, а именно завышены объемы проведенных строительных работ или указаны работы, которые вообще не были выполнены, чем совершил растрату средств местного бюджета на сумму около 2 млн грн", – уточнили в релизе.



Начальнику управления образования Святошинской РГА сообщили о подозрении в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением (ст. 191 УК Украины).

Еще одно производство правоохранители открыли по факту растраты средств должностными лицами коммунального предприятия "Житлоинвестбуд-УКБ" при проведении капитального ремонта детских садов в Печерском, Оболонском, Соломенском и Дарницком районах столицы. Об этом также сообщила пресс-служба прокуратуры.

КП в 2019 году провело процедуры публичных закупок и заключило ряд договоров подряда на проведение ремонта дошкольных учебных заведений на сумму около 120 млн грн.



"Работы были выполнены подрядчиками не в полном объеме и по значительно завышенным ценам, а бюджетные средства в сумме около 30 млн грн, полученные за якобы выполненные работы, были направлены на расчетные счета предприятий с признаками фиктивности. Кроме того, установлено, что ряд победителей закупок являются связанными между собой лицами", – заявили в прокуратуре.

Правоохранители сообщили 17 августа, что разоблачили в Киеве еще одну коррупционную схему – на вывозе отходов.

"Должностные лица КГГА и КП "Киевкоммунсервис" организовали противоправный механизм по завладению бюджетными средствами путем непредоставления или частичного предоставления услуг по вывозу твердых бытовых отходов. Частично вывоз отходов осуществлялось с использованием ресурсов КП, однако документально предоставление услуг оформлялось с привлечением подрядных организаций, подконтрольных одному из депутатов Киевского городского совета", – уточнили в столичной прокуратуре.



По ее данным, на счета ООО перечислялись бюджетные средства за услуги, которые фактически не предоставлялись.