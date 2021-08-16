В Киеве парализована работа инспекции по парковке – заммэра столицы

Участники незаконной схемы прибегали к хитрости – у припаркованного автомобиля они устанавливали знак "Дорожные работы", сообщили в прокуратуре Фото: pixabay.com

Он уточнил, что расследование касается событий 2019-го и 2020 года.

"Меня проинформировали, что сейчас инспекция обезглавлена и практически парализована. Серверы и рабочие станции инспекции изъяты. Эвакуация автомобилей, которые препятствуют дорожному движению, не осуществляется. Водители безнаказанно паркуются на тротуарах, полосах общественного транспорта", – написал Усов.

Он отметил, что КГГА открыта для сотрудничества с правоохранителями, и заявил о необходимости возобновления работы инспекции.

"Хаос на улицах, бардак на въездах в больницы, запаркованные полосы общественного транспорта и анархия на пешеходных переходах недопустимы", – подчеркнул заммэра.

В пресс-службе ОГПУ сегодня сообщили, что разоблачили коррупционную схему, к которой причастны пятеро чиновников КГГА.

По данным следствия, один из руководителей департамента транспортной инфраструктуры мэрии Киева, привлекая руководство инспекции по парковке и подчиненных инспекторов, наладил схему незаконного обогащения при помощи безосновательной эвакуации машин на штраф-площадки.

"Автомобили владельцы могли забрать только после оплаты штрафов, сумма которых была вдвое больше официальной. К этой схеме были привлечены руководители частных служб, занимающихся эвакуацией транспорта", – уточнили в Офисе генпрокурора.

Ежедневно члены группы должны были составлять 300 актов, на основании которых эвакуировали автомобили.

"Чтобы выполнить дневной план, они прибегали к хитрости – у припаркованного автомобиля устанавливали знак "Дорожные работы". По результатам проведения более 30 санкционированных обысков обнаружены и изъяты документы, носители информации, средства связи, деньги и другие вещественные доказательства. По месту жительства лиц обнаружено значительное количество актов осмотра и временного задержания транспортных средств", – сообщили правоохранители.

По факту злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины) пяти чиновникам сообщили о подозрении.