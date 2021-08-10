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"Red Bull, вы просто последние мудаки". В КГГА отреагировали на дрифт на Софийской площади

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КГГА отказала Red Bull в проведении мероприятия на Софийской площади
КГГА отказала Red Bull в проведении мероприятия на Софийской площади
Фото: Київська міська державна адміністрація – КМДА / Facebook

Компания Red Bull Ukraine 10 августа устроила дрифт на Софийской площади в Киеве для съемок рекламного ролика без согласования с местными властями. Об этом написал в Facebook заместитель главы Киевской городской госадминистрации Константин Усов.

"Компания планировала проводить эти съемки в течение двух дней, но получила от города отказ в предоставлении согласия на проведение мероприятия в этом месте. Несмотря на это, компания устроила самодеятельность. В результате на площади повреждено более 2 тыс. м2 мощения – традиционного киевского желтого клинкерного кирпича", – сообщил Усов.

https://www.facebook.com/usov.ua/posts/10157812781911097

Замглавы КГГА подчеркнул, что Red Bull Ukraine не предприняла никаких мер для обеспечения безопасности пешеходов. 

"Люди с утра шли на работу через большую площадь и были вынуждены уклоняться от автомобилей. Последствия могли быть без преувеличения трагичными. Это не просто недопустимый акт вандализма, это хамское отношение к киевлянам и к одной из наиболее ценных святынь Украины – Софии Киевской. Представьте себе дрифт Red Bull на площади святого Петра в Ватикане. Или мотокросс у La Sagrada Familia. Через сколько полиция бы арестовала негодяев?" – спросил чиновник.

Усов опубликовал обращение компании к начальнику Главного управления Нацполиции в Киеве Андрею Крищенко. В нем координатор торговой марки Елизавета Онищенко просит разрешения на съемки и пишет, что Red Bull Ukraine гарантирует полную очистку площади и восстановление локации до ее первоначального вида.

Также он прикрепил ответ КГГА, исполнительный орган которой отказал Red Bull Ukraine в проведении мероприятия.

"Городские службы подсчитывают убытки, направляют обращения в прокуратуру [...] Ну а Red Bull скажу прямо: вы просто последние мудаки", – резюмировал Усов.

Контекст:

Утром 10 августа на Софийской площади в Киеве проходили рекламные съемки, автомобили Red Bull Ukraine дрифтовали на большой скорости в пешеходной зоне. В одной из машин была украинская певица alyona alyona. 

Теги: автомобили, КГГА, вандализм, София Киевская, Константин Усов
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