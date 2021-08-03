Зеленский подписал закон, повышающий штрафы за перегруз на дорогах

Этот документ Верховная Рада Украины приняла во втором чтении 29 июля.

"Документ имеет целью недопущение разрушения автомобильных дорог, улучшение состояния безопасности дорожного движения, уменьшение количества ДТП и сохранение жизни и здоровья людей", – отметили в ОП.

В частности, закон предусматривает штраф в размере 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. грн) за отказ от габаритно-весового контроля, а также за невыполнение водителями, которые перевозят пассажиров и/или грузы, требования об остановке.

Нарушения при внесении сведений в товарно-транспортную накладную или другие определенные законодательством документы на груз будут наказываться таким же админвзысканием.

Документ повышает ответственность автомобильных перевозчиков за нарушения правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных автомобилей. Они повлекут за собой штрафы в размере от 1700 грн до 51 тыс. грн, в зависимости от степени превышения габаритно-весовых норм.

Основанием для освобождения от такой ответственности является наличие разрешения на проезд по дорогам транспортных средств, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.