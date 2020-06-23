Зеленский – дальнобойщикам, которые не взвешивают перегруженные фуры: Ребята, вы засранцы

Украинские дальнобойщики создали группу в Viber "ГВК Весовой контроль", в которой обсуждают, как избежать штрафных санкций за перегруз машин. Президент Украины Владимир Зеленский ответил водителям грузовых машин в чате.

Зеленский: Помогать не можете, хоть немного не мешайте. Потому что все равно мы все чаты найдем и будет больно Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеоролик, в котором обратился к водителям перегруженных фур, которые пытаются обойти пункты пропуска, чтобы избежать штрафов. Информацию об этом опубликовал 23 июня в Facebook журналист Сергей Гришин.

"Я не знал, что есть такая проблема, как сохранить дороги. Почему? Потому что есть разные машины, разные водители, перегруженные едут. У них своя работа, им все равно, что государство тратит на один километр государственных дорог примерно $1 млн. Мы решили как-то побороть эту проблему. Договорились со Службой безопасности Украины, с Национальной полицией, с Госавтоинспекцией: давайте сделаем пропускные пункты чтобы не было перегруза. Все равно – не можем понять, как-то они объезжают. То они ночью перегруженные едут, разбивают дороги, то они почему-то въезжают на центральные дороги", – сказал президент.

Помощники Зеленского нашли в Viber группу "Весовой контроль", в которой 17 864 человека. Президент добавился в группу. По его словам, водители передают друг другу информацию, по какой дороге можно проехать с перегрузом, а куда не стоит.

"Честно говоря, развеселили вы меня и развеселили всех. Хотел бы вам просто сказать: вы, ребята, засранцы. Мы здесь хотим что-то хорошее сделать для страны, а вы как-то. Помогать вы не можете, не способны, но хоть немного не мешайте. Хорошо? Потому что все равно мы все чаты найдем и вас также найдем и будет больно", – предупредил президент.

16 июня на селекторном совещании президент Украины Владимир Зеленский попросил правоохранителей предотвратить перегруз машин на украинских дорогах. По его словам, сохранение дорог в Украине является большой проблемой.