В Киеве автомобилисты устроили дрифт на Софийской площади, полиция открыла производство. Видео

Следами от автомобильных шин дрифтеры загрязнили покрытие на площади.

"Специальных ограждений не было установлено. В опасности находились все пешеходы, которые проходили мимо", – указали в КГГА.

Городские власти уверяют, что не давали никаких разрешений на организацию и проведение таких съемок. С балансодержателем территории съемку также не согласовали.

В столичной полиции рассказали, что в дрифте участвовали два автомобиля.

"Проводятся первоочередные следственные действия и устанавливаются все участники инцидента, чтобы привлечь их к ответственности", – говорится в сообщении.

Правоохранители общаются с организаторами и устанавливают всех участников съемки. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Первый заместитель гендиректора Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко опубликовал в Facebook видео дрифта. На нем видно, как два автомобиля описывают "восьмерку" вокруг памятника Богдану Хмельницкому на Софиевской площади.