За 1,5 месяца в бюджет Украины поступило 600 млн грн за оформления авто на еврономерах

Упрощенный механизм растаможивания автомобилей на еврономерах действует в Украине с ноября 2018 года Фото: depositphotos.com

"За период с 15 июня 2021 года по 31 июля 2021 года, со дня введения в действие законов Украины от 15.04.2021 №1402-IX и №1403-IX о временном упрощении налогообложения и таможенного оформления транспортных средств, оформлено более 17 тыс. авто на еврономерах. В бюджет за указанный период уже уплачена сумма более 600 млн грн", – говорится в сообщении.

По данным службы, за июль ее территориальные отделения оформили:

Закарпатская таможня – 2797 авто;

Киевская таможня – 1539 авто;

Одесская таможня – 1487 авто;

Черновицкая таможня – 1455 авто;

Львовская таможня – 804 авто.