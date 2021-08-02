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За 1,5 месяца в бюджет Украины поступило 600 млн грн за оформления авто на еврономерах

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Упрощенный механизм растаможивания автомобилей на еврономерах действует в Украине с ноября 2018 года
Упрощенный механизм растаможивания автомобилей на еврономерах действует в Украине с ноября 2018 года
Фото: depositphotos.com

Государственная таможня оформила в Украине более 17 тыс. автомобилей на еврономерах за 1,5 месяца с момента вступления в силу законов об упрощении налогообложения транспортных средств. Об этом таможня сообщила 2 августа.

"За период с 15 июня 2021 года по 31 июля 2021 года, со дня введения в действие законов Украины от 15.04.2021 №1402-IX и №1403-IX о временном упрощении налогообложения и таможенного оформления транспортных средств, оформлено более 17 тыс. авто на еврономерах. В бюджет за указанный период уже уплачена сумма более 600 млн грн", – говорится в сообщении.

По данным службы, за июль ее территориальные отделения оформили:

  • Закарпатская таможня – 2797 авто;
  • Киевская таможня – 1539 авто;
  • Одесская таможня – 1487 авто;
  • Черновицкая таможня – 1455 авто;
  • Львовская таможня – 804 авто.
Инфографика: customs.gov.ua
Инфографика: customs.gov.ua

Контекст:

Упрощенный механизм растаможивания автомобилей на еврономерах (так называемых евроблях) действует в Украине с ноября 2018 года.

Верховная Рада 15 мая 2019 года приняла законопроект, продливший до 24 августа переходный период, после которого с владельцев "евроблях" должны были взиматься штрафы за нарушение сроков таможенного оформления. Отсрочку штрафов неоднократно продлевали.

15 апреля 2021 года Верховная Рада на полгода продлила льготное растаможивание автомобилей с иностранной регистрацией, приняв в целом законопроекты №4643-д и №4644-д. Среди прочего, законы конкретизируют требования к транспортным средствам, которые будут подлежать льготному таможенному оформлению или могут быть вывезены из Украины на льготных условиях. 

В мае президент Владимир Зеленский подписал соответствующие законы о продлении льготного растаможивания авто на "еврономерах". Законы были введены в действие с 15 июня.

Теги: автомобили, льготы, таможня, евробляхи, Государственная таможенная служба Украины
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