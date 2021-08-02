За 1,5 месяца в бюджет Украины поступило 600 млн грн за оформления авто на еврономерах

"За период с 15 июня 2021 года по 31 июля 2021 года, со дня введения в действие законов Украины от 15.04.2021 №1402-IX и №1403-IX о временном упрощении налогообложения и таможенного оформления транспортных средств, оформлено более 17 тыс. авто на еврономерах. В бюджет за указанный период уже уплачена сумма более 600 млн грн", – говорится в сообщении.
По данным службы, за июль ее территориальные отделения оформили:
Упрощенный механизм растаможивания автомобилей на еврономерах (так называемых евроблях) действует в Украине с ноября 2018 года.
Верховная Рада 15 мая 2019 года приняла законопроект, продливший до 24 августа переходный период, после которого с владельцев "евроблях" должны были взиматься штрафы за нарушение сроков таможенного оформления. Отсрочку штрафов неоднократно продлевали.
15 апреля 2021 года Верховная Рада на полгода продлила льготное растаможивание автомобилей с иностранной регистрацией, приняв в целом законопроекты №4643-д и №4644-д. Среди прочего, законы конкретизируют требования к транспортным средствам, которые будут подлежать льготному таможенному оформлению или могут быть вывезены из Украины на льготных условиях.
В мае президент Владимир Зеленский подписал соответствующие законы о продлении льготного растаможивания авто на "еврономерах". Законы были введены в действие с 15 июня.