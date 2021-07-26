В Винницкой области легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибшие

В результате ДТП погибли отец и сын Фото: vn.npu.gov.ua

Отмечается, что 45-летний водитель Mercedes во время обгона не выбрал безопасную скорость и столкнулся с грузовиком САЗ 3517.

В результате аварии водитель легковушки и его несовершеннолетний сын от полученных повреждений погибли на месте происшествия. Еще одного пассажира Mercedes – 17-летнего подростка – с переломом голени госпитализировали в районную больницу.

Полиция начала уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц)